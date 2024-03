Magyar recept? Így készül a centrális erőtér Brüsszelben

Nyitókép: Nicolae Ciuca, a román Nemzeti Liberális Párt elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Maia Sandu, Moldova elnöke beszélgetnek az Európai Néppárt (EPP) kongresszusának kezdetén Bukarestben 2024. március 6-án.

Az európai parlamenti választások után az erőviszonyok eltolódása a jobbközép Európai Néppárt fölényét fogja biztosítani, ami lehetővé teszi az EPP számára, hogy egyszerre „nyúljon” a bal- és a jobboldal felé; a kényes egyensúlyi állapot ugyanakkor könnyen visszaüthet – írja az Euractiv.

Az Európai Néppárt szerdai bukaresti gyűlésén ismét Ursula von der Leyent jelöli az Európai Bizottság élére, aki így várhatóan második elnöki ciklusát is behúzza majd. Az EPP valószínűleg tíznél több biztost is jelölhet majd a jobbközép nemzeti kormányok által, miközben száznyolcvan képviselői hellyel továbbra is az első politikai csoport marad az Európai Parlamentben.