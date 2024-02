„Macron francia elnök kilátásba helyezte: ha másképp nem megy, a Nyugat katonákat is küldhetne Ukrajnába, hogy legyőzze az oroszokat. »A buta emberek különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt, amelyekre a maguk eszével jutottak« – idézhetnénk erre a Háború és békéből Lev Tolsztojt, aki pedig rendelkezett némi ismerettel arról, mire mentek kétszáz éve a franciák az oroszok ellenében. Csúfos kudarc lett a vége. De mi van akkor, ha Macron nem a maga eszével jutott e zseniális gondolatra? Kik és mit akarhattak vajon tesztelni a megszólalásával? Egyszer talán megtudjuk.

Egyelőre gyors elhatárolódás lett a jussa, egy sor állam állt ki a felvetéssel szemben. Köztük Magyarország is, de ez onnan nézvést nem volt meglepő, hogy hazánk fegyvert sem szállít az immár több mint két éve dúló ukrajnai háborúba.

Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre – a tizenkét pont egyikét nemcsak a közelgő március 15-e, de a világpolitika is aktuálissá teszi. Békefenntartó műveletekben ott lehet a helyük, de harcoló félként, államközi konfliktusban nem, a szomszédunkban – százezernyi kárpátaljai magyar szülőföldjén – pedig végképp nem. Szerencsére a németek és a lengyelek is azonnal nemet mondtak Macronnak; amit pedig ez a két nemzet együtt nem akar, nem is történik meg Európában. Legalábbis egyelőre.”

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images