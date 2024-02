„A minap a Telexen olvastam egy megdöbbentő írást. A cikk arról számolt be, hogy a Peta nevű nemzetközi állatvédő szervezet holland tagozata is támogatja az eredeti amerikai felhívást, mely szerint le kell szerelni a lovakat és minden más állatot a vásári körhintákról. Ugyanis a harcos liberális állatvédők úgy vélekednek, hogy a körhinták állatfigurái »akaratlanul is a kiszolgáltatott állatok tudatos kizsákmányolásának szimbólumai«, és ezáltal a körhintákat használó gyermekekben torzulást, helytelen értékrendet alakítanak ki.

A diákok viszont örülhetnek, mert ezen logika mentén a világ leghíresebb falova, a trójai háború legfontosabb mozzanata kikerülhet a tankönyvekből.

A liberális esztelenségnek nincs határa.

Tombol a woke-őrület a fejlett Nyugaton. Egyre-másra jelennek meg a hírek különféle művek, filmek, könyvek átírásáról. Kapott már hideget-meleget Agatha Christie, J. K. Rowling is.

A legújabb áldozat a világhírű sci-fi-sorozat, a Star Trek volt. A Híradó.hu szúrta ki, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete ugyanis cenzúrázni akarja a sorozat ikonikus bevezetőjét, mert az tartalmazza a man, avagy a férfi szót. A sorozat főszereplője, a Kirk kapitányt alakító William Shatner felháborodott a cenzúra miatt, az asztalra csapott:

»Miért a Star Trekkel kellene kezdeni?« – kérdezte a színész, és keserű iróniával javasolta a Magna Charta vagy Shakespeare cenzúrázását.”

Fotó: Pixabay