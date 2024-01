„A traktorok lepte európai nagyvárosok fényesen igazolják, a kontinens torkig van a multikból. A mindennapjaiban leginkább érintett gazdatársadalom dacol a kiszolgáltatottságára alapozó liberális önkénnyel. (Ahogyan Gajdics Ottó is sugallta minapi publicisztikájában: Európa nem kér a felkínált laboratóriumi műhúsból, a grillezett sáskás lisztkukacpüréből…) A multik azonban kíméletlenül nyomulnak. A most éppen klímavédőt és környezetbarátot alakító döntéshozóknak útjukban van – most a szó legszorosabb értelmében is – az öntudatos gazda, aki nem vevő az elmeháborodott, hagymázas ideológiákra. Nincs könnyű helyzetben a magánpénz-birodalom, az eltökélt gazdák mögött tíz- és tízmilliók állnak.”

