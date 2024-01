Új megfejtéssel állt elő Lattman Tamás a svédek NATO-csatlakozásával kapcsolatos magyar stratégiáról

„Ez volt a létező legrosszabb forgatókönyv. Ezt azért lehetett tudni. Egy valamit kellett volna elkerülnie, hogy a törökök beelőzzék. Az a helyzet ugyanis, hogy a NATO-tagság tekintetében azért van módszer arra, hogy kikerüljenek valakit” – nyilatkozta a SzeretlekMagyarország.hu-nak Lattmann Tamás nemzetközi jogász.

Lattmann szerint világos volt, hogy a törökök mit akarnak, el is mondták, a nagy részét meg is kapták a svédektől.

„Nálunk én meg vagyok róla győződve, hogy a svédekkel szembeni izmozásnak egy nagyon egyszerű és világos oka volt, a svéd EU elnökség, ami az elmúlt fél évben volt. Azt akarta volna elérni a kormány, hogy a svéd elnökség írja ki a szavazást a 7. cikk szerinti eljárásról. Ez az ügy az Európai Unió Tanácsa előtt van 2018 óta, és azért nem tud továbbmenni a folyamat, mert nincs meg a lezárásához szükséges négyötödös többség. Azért akarta azt az Orbán-kormány, hogy most legyen meg a szavazás, mert ha nincs meg a négyötödös többség velük szemben, az politikai győzelem lett volna. Ezt a politikai győzelmet viszont senki nem akarta neki megadni, a svédek sem” – adott egy új magyarázatot a magyar stratégiára Lattmann.

„Tehát ez megint az a rettenetesen gyenge külpolitika, hogy van egy darab nyomorult vétójogunk, és azzal próbálunk fenyegetőzni jobbra-balra. Egyik válságból csetlünk-botlunk át a másikba, és azt hisszük, hogy vagyunk valakik. Csak hát a svéd elnökség nem akart ennek megfelelően játszani. Szerintem folyamatosan erről szólt a zsarolás, de a svédek ellenálltak. Csak az a baj, hogy ez a blokkolás a NATO-tagság esetében egyáltalán nem biztos, hogy eredményre vezet, mert el kell olvasni a washingtoni egyezményt, ami nagyon világosan fogalmaz. Azt mondja, ha egy államot meghívnak a NATO-ba, akkor ez az állam egyoldalú csatlakozó aktusával a NATO része lesz. Svédországot már tavalyelőtt meghívták. Tehát innentől kezdve Svédország a washingtoni egyezmény szerint egyoldalú aktussal, úgynevezett csatlakozással is részévé válhat a NATO-nak. Közölnie kell, hogy akkor én most csatlakozom” – értékelte Lattmann Tamás, aki jóslatokba is bocsátkozott a közeljövővel kapcsolatban.

„Az fog történni, hogy érkezik egy hivatalos levél Washingtontól, amiben arról tájékoztatják Magyarországot, hogy Svédország mától a NATO tagja. Ugyanilyen levél fog kimenni az összes többi tagállamnak. Nos, ezt meg lehet csinálni Orbán Viktorral és Magyarországgal” – véli a 2017-ben még a politikai szerepvállalással is kacérkodó jogász.

Nyitókép: MTI/Marjai János