Hidvéghi Balázs: Magyarország szavazati jogának elvétele lenne az igazi diktatúra

Magyarországról is vitáznak az Európai Parlamentben, többek között Guy Verhofstadt is felszólalt, aki szerint akár el is lehetne venni Magyarország szavazati jogát, és a többi 26 uniós tagállam döntsön és szavazzon az EU ügyeiben.

A vitában a magyar kormánypártok részéről Hidvéghi Balázs arról beszélt: az igazi joguralmi válság épp Lengyelországban zajlik. Úgy látja, igazi új mélység, hogy Magyarország szavazati jogának elvételét javasolják, csak azért, mert egy politikai kérdésben nem értünk egyet – szerinte ez az igazi diktatúra.

Hidvéghi arról beszélt: Ukrajnát támogatni kell, de külön alapot kell létrehozni erre, elkülönítve a meglévő uniós költségvetéstől. Ezt a külön alapot Magyarország is finanszírozná.



Fotó: Philippe STIRNWEISS © European Union 2024 – Source : EP