Kiderült, milyen állapotban van a Fradi nagy igazolása

Már több mint egy hete dolgozik a Ferencváros labdarúgóival Robbie Keane, s az új szakvezető a Fradi TV-nek most elmondta, mit látott eddigi a játékosaitól, és mit akar elérni velük. A bajnokcsapat jelenleg Spanyolországban edzőtáborozik, ez idő alatt edzéseken és mérkőzésen is feltérképezhette Vargáékat az ír szakember.

„Nyilvánvalóan ismerkedünk még a játékosokkal, a szakmai stábbal, látjuk őket az edzéseken volt már edzőmérkőzésünk, amelyre igyekeztünk néhány nap alatt gyorsan felkészülni és az elképzeléseinkből a lehető legtöbbet megvalósítani.

Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert szeretnénk más stílusú focit játszani, mint amilyen az előző edzőknél volt.

De nem vagyok naiv, tudom, hogy kell egy kis idő, mire a játékosok megszokják az új dolgokat. Ugyanakkor sajnos nincs sok időnk, tehát nagyon fontos, hogy megpróbáljunk minél több dolgot megvalósítani rövid idő alatt” – nyilatkozta Keane, aki visszaemlékezett arra, hogy előző csapatánál, az izraeli Maccabi Tel-Avivnál három-négy hétbe telt, mire a játékosok teljesen megértették, hogy milyen focit szeretne játszani. Úgy véli, az eltelt kis időben nem kell őrült mennyiségben változtatni, hanem majd fokozatosan. Viszont az intenzitásnak mindig ott kell lennie, függetlenül attól, hogy milyen rendszerben játszanak. A szakember azzal is tisztábban van, hogy az Európa-ligában majd egy kicsit másképp kell futballozniuk az egyes ellenfelek ellen.

„Szinte mindenkivel sikerült leülnöm egyénileg beszélgetni, persze azért ezt nehéz összehozni, hiszen csak néhány napja dolgozunk együtt. Most, hogy már van mérkőzés is mögöttünk, mindenkiről kapok majd egyéni képet, ezeket kielemezzük és megbeszéljük a játékosokkal, hogy mit szeretnénk látni tőlük. Nem a játékmódjukat akarjuk megváltoztatni, csak néhány taktikai elemen tervezünk változtatni, amelyekkel egyénileg és csapatként is jobbak lehetünk” – mondta az edző.

Sok fradistát érdekel, mekkora erősítés lesz tavasszal a BL-győztes igazolás, Naby Keita, akit a német Werder Brementől vett kölcsön az FTC.

„Nyilvánvalóan le van maradva fizikailag. Nagyon várjuk, hogy már teljes értékű embere legyen a csapatnak, biztos nagy élmény lesz neki is és nekünk is, ha már játszhat.

Futballozott a korábbi klubomban, a Liverpoolban, játszott a Bajnokok Ligájában, sokat tudok róla, és már most látom, hogy remekül illeszkedik majd a csapatba, és nem csak a pályán, hanem azon kívül is. Ő is és én is alig várom, hogy a csapat rendelkezésére álljon. Nagy értéke lesz a Fradinak” – állítja az ír szakember, aki beszélt a jövőről is. Szerinte semmit nem adnak ingyen, a célokért nekik kell megharcolniuk, elérniük.