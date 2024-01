Brüsszeli szakportál: mindent, tényleg mindent bevetnek Magyarország ellen

Az Európai Parlament képviselői közül sokan azt követelik, hogy vizsgálják meg az Európai Bizottság döntését, mely alapján részben feloldotta a Magyarországnak szánt uniós források befagyasztását. Sőt, azt is el akarják érni, hogy a jogállamisági hiányosságokra hivatkozva fosszák meg Magyarországot a szavazati jogától, sőt, pert is indítanának a Bizottság ellen – számol be a hírről az Euractiv.

A lapnak természetesen nyilatkozott a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund is, aki azt állítja, be kell perelni az Európai Bizottságot, mert Magyarországon nem működik a jogállamiság, így nem jár neki uniós forrás sem.

A zöldpárti politikus továbbra is úgy véli, az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos vétó „elfelejtéséért” cserébe kapott némi pénzt Magyarország, ám ezt nem hagyják annyiban.

„Ha azért blokkolunk pénzeket, hogy eredményeket érjünk el, akkor fel is kell szabadítanunk a pénzeket, amikor eredményeink vannak” – jelentette ki korábban az igazságügyért felelős belga biztos, Didier Reynders.

Szerdán egyébként újra Magyarország ellen hergelik egymást az Európai Parlament politikusai, a vitát a Mandiner élőben követi.