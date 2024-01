Az ukránok is beismerték, hogy feladtak egy fontos települést, ami szerintük mostanra már nem is volt olyan fontos

Örömittasan jelentette be az orosz védelmi minisztérium, hogy bevették a Harkiv megyében lévő Krohmalne városát. A településről szóló híreket már szombaton megjelentette az amerikai Institute for the Study of War elemzőintézet az aznapi műholdképek alapján.

Először orosz milbloggerek árasztották el a hírrel a különböző közösségi oldalakat, hogy az ukrán csapatok feladták a Krohmalne közeli állásaikat.

A város elvesztését aztán megerősítették az ukránok is; Volidimir Fitio, a szárazföldi egységek szóvivője azzal próbálta bagatellizálni a kérdést, hogy a városnak már nincs stratégiai jelentősége, öt ház áll csak benne.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ignacio Marin / ANADOLU / Anadolu via AFP