Az egyik leggazdagabb demokrata neve is ott szerepel az Epstein-listán

Mint ismert, a napokban nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein társainak és áldozatainak listáját. A Mandiner pénteken beszámolt róla, hogy most már biztosak lehetünk abban, hogy a demokrata párti volt amerikai elnök, Bill Clinton, a brit András herceg, Michael Jackson, és David Copperfield is valamilyen módon összefüggésbe hozható az üggyel, sőt, a jelek szerint Clinton erőfeszítéseket tett az ügy eltussolására is.

Azóta kiderült, hogy Tom Pritzker neve is felbukkant a legújabb Epstein-dokumentumokban – írja a Fox Business. A milliárdos szállodamágnás Illinois demokrata kormányzójának, J. B. Pritzkernek, valamint Penny Pritzker volt kereskedelmi miniszternek a rokona.

A család vagyonának jelentős részét a Hyatt Hotels növekedése révén halmozta fel, amelyet Tom Pritzker apja és nagybátyja 1957-ben vásárolt meg, bár Pritzkerék számos más vállalatot is működtetnek. Nem véletlen, hogy

a Forbes 2020-ban az Egyesült Államok kilencedik leggazdagabb családjának rangsorolta őket a 32,5 milliárd dolláros becsült vagyonukkal.

A Pritzker család egyébként nagy élharcosa az LMBTQ-jogoknak és jelentősen támogatják a nemváltó műtétek propagálását, a transzlobbit, abból ugyanis szintén komoly bevételeik származnak: a család tulajdonában áll számos „nemváltó” beavatkozásra specializálódott intézmény is, amelyekben adott esetben kiskorúakon is végrehajtják a műtéteket.

