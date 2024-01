Hihetetlen kimondani, de az uniós tag Románia olyan gyűlöletkampányt folytat a magyarok ellen, hogy három Jourová és tíz Sargentini is kevés lenne rendet tenni, még akkor is, ha Verhofstadtok és Daniel Freundok egész óvó hada segítene nekik. Fura kimondani, de a románok meg vannak sértődve arra, hogy magyarok egyáltalán léteznek. Amikor Orbán Viktor kijelentette, hogy a székelyek soha nem fognak eltűnni, illetve azt, hogy a magyarok nem szűnnek meg független nemzetként fennmaradni, akkor összehívták a válságtanácsot és emlékeztek a régi szép időkre, amikor Kádárékkal könnyebben szót értettek. A románok visszasírták a nagy koccintást is Medgyessyvel Erdély elvesztésének évfordulóján, Budapesten, de akkor is püffedté hízott a májuk, amikor Gyurcsány 2004-ben szembefordított magyart a magyarral és a kettős állampolgárságról szóló népszavazás nemzetrontó légkörével. Hol vannak már ezek a régi szép idők.”