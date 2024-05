Ellenszélben, frontvárosban

2024. május 16. 06:54

Reménykeltő fejlesztések indultak Marosvásárhelyen, ha döcögve is: Soós Zoltán polgármesternek és csapatának nagy ellenállást kellett leküzdenie a frontvárosban. Most újra választás közeleg, amelyen indul a korábbi városvezető, Dorin Florea is.

Nyitókép: Mandiner-archív Nagy fába vágta a fejszéjét 2020-ban Soós Zoltán, amikor elindult Marosvásárhely polgármesteri posztjáért. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatásával, de függetlenként politizáló városvezető elődje, a papíron szintén független Dorin Florea és körei húsz évig uralták Maros megye központját, és bizony a magyar polgármester Antall József-i helyzetben találta magát: jól beágyazott káderek, lezsírozott szerződések, érdekek és szándékok szövevényes hálózata fogadta.

