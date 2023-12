Putyin bekeményít: megfenyegetett egy NATO-országot

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz emberi jogi tanács hétfői ülésén szólalt fel hétfőn – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz elnök egyebek mellett az orosz kisebbségek helyzetével kapcsolatban beszélt. Szerinte Lettországnak „saját országán belül” következményekkel kell szembenéznie az orosz ajkú kisebbséggel kapcsolatos politikája miatt.

Nem hiszem, hogy a boldogság eljön azok számára, akik ilyen politikát folytatnak.

Nos, nem tudom, most hányan vannak, de azt hiszem, Lettországban az orosz ajkúak a lakosság 40 százalékát alkották, és valószínűleg most is elég sokan vannak” – mondta Putyin. A lett kormány közlése alapján Lettország 1,8 milliós lakosságának mintegy 23,7%-a tartozik az orosz kisebbséghez.

„Ha ilyen politikát folytatnak azokkal az emberekkel szemben, akik abban az országban akartak élni, ott dolgoztak, valami jót teremtettek az ország számára, és ilyen disznó módon bánnak velük,

akkor ők maguk is ugyanilyen disznószerű viselkedéssel fognak szembesülni az országukban”

– mondta az orosz elnök.

