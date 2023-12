Ilyen a blues, a country, a jó sztékek és whiskey-k hazája, a Mississippi lassú életérzésű völgyvidéke – nagy utazás mély-Amerikába

Nashville, Memphis, New Orleans – country, blues és jazz, három stílus, három zeneváros az amerikai Délen. Ezen a tájon született meg a modern könnyűzene. És ha már zene, miért ne igyunk rá bourbon whiskey-t, amit Kentuckyban készítenek a legjobban? Errefelé kerekedett fel kis társaságunk, hogy belekóstoljunk az Egyesült Államok izgalmas, bár európaiak által kevésbé látogatott vidékeibe.

Általában ugyanis New York, Florida és Kalifornia érdekli a külföldi utazókat – tehát a keleti és a nyugati part. Sőt, nemcsak az európaiak vannak ezzel így, hanem sok amerikai is – ezért hívják az ország közepét flyover countrynak, „átrepülős vidéknek”. Nos, mi most nem repültünk át rajta, hanem oda repültünk augusztusban: gépünk Nashville-ben, a country fővárosában szállt le.

Összetett, ellentmondásos, izgalmas világ ez”

Ha útikönyvekből szeretnénk tájékozódni, furcsa lehetőségeink vannak. Egész Amerikáról, számos tájáról és persze minden tagállamáról meg nagyobb városáról van külön útikönyv. De olyan, amely az egész történelmi Delet átfogná, nincs, legalábbis nem találtam, pedig tűvé tettem érte mindent – holott talán ez az USA legkarakteresebb nagy régiója. Segítségünkre volt azonban egy 2001-es útikönyv, amely a Louisiana & the Deep South címet viseli, s Louisiana mellett Mississippit, Alabamát és Tennesseet tárgyalja.

Jó tudnunk, hogy egykor itt kezdődött az amerikai Nyugat. Az eredeti tizenhárom gyarmat az Atlanti-óceán partján terült el, és nagyjából az Appalache-hegységig húzódott, ez volt az első nagy meghódítandó természeti akadály nyugat felé. Azaz erre volt kezdetben a határvidék, utána egyre nyugatabbra tolódott, először a Mississippin túlra, aztán még tovább, a Sziklás-hegység felé.