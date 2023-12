Melonit az olasz helyett magyar zászlóval fogadták Belgrádban

A nova.rs arról ír, hogy Belgrádba látogatott olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni. Hozzáteszik: a Melonit természetesen a repülőtéren fogadta a szerb elnök, a reptérről a városba vezető utat és a belváros fontosabb közterületeit pedig szerb és olasz zászlókkal díszítették volna fel. Volna! A lap hangsúlyozza: hiba csúszott a szervezésbe, hiszen

olasz helyett magyar lobogók kerültek az autópálya mellé.

A portál részletesen elmagyarázta, mi a probléma: mint tudjuk, a magyar és az olasz zászló is piros-fehér-zöld, csak a miénkben vízszintesek a csíkok, az olaszban függőlegesek. A szervezők ki is tették függőlegesen csíkozva a zászlót, ám ott volt mellette a szerb is, elforgatva 90 fokkal és itt kezdődtek a bajok:

a protokoll szerint ugyanis, ha egy vízszintes csíkozású zászlót elforgatva tesznek ki (mint most a szerbet) azért, hogy elférjen, akkor a mellette lévőt is el kell forgatni.

A hírek szerint nem sok jelen lévőnek tűnt fel, tehát nagy sértődés nem lett a dologból.

Nyitókép: Valeria Ferraro / Anadolu Agency