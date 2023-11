„Egy kommentelő felvetette, hogy Izrael nem veszíthet.

Igaz.

A kérdés azonban mi a győzelem ára? Gázában sem kicsi, az IDF lassan 50 halottnál tart – ez nagyon sok a megszokott izraeli veszteségekhez képest.

A Hezbollah valódi beszállása esetén a fő probléma azonban az izraeli gazdaságra mért csapás lenne. A Hamasz nem, a Hezbollah bénítani tudja a Ben Gurion repülőteret, a rakétaeső pedig önmagában is akadályozná a gazdasági tevékenységet – akár hetekig.

De ahogy a térséget kiválóan ismerő Omar mondja utánam, a Hezbollah nincs légüres térben Libanonban – gondolnia kell a lakosság véleményére is.

Ami Ukrajnát illeti – ahogy én láttam, ez még most is a többség akarata a háború folytatása, a legtöbb ukrán szerint még van remény – bár jelentősen csökkenő, hogy győzhetnek.

Az más kérdés, hogy nem kellene-e a Nyugatnak határozottan tanácsolnia a tárgyalások megkezdését, Ukrajna győzelmi esélyei ugyanis rendkívül csekélyek. Ez a realitás. A háború minden napjával jobban pusztul az ország...”

***