Economist-riport Ukrajnából: alig maradt férfi, a nők tartják életben a gazdaságot!

Ahogy egyre több ukránt hívnak be katonának, úgy nő a kereslet a hagyományosan férfiak által dominált ágazatokban dolgozók iránt – írja a The Economist helyszíni riportja alapján az Index –, már a bányákban is nők dolgoznak, miután a férfiak vagy harcolnak, vagy már elestek.

A lap egy ukrán nő életét mutatja. Okszanának kettétört az élete, a koronavírus két évvel ezelőtt elvitte az édesanyját és a férjét, az orosz tüzérség idén tavasszal lelőtte az apját és legidősebb fiát. A 49 éves nő még Bahmutban, a háború egyik legkegyetlenebb csatájának helyszínén tánctanárként dolgozott egy elszegényedett gyerekek számára fenntartott bentlakásos iskolában.

Egykori háza és szülővárosa elpusztult, iskolája bezárt, legközelebbi rokonai pedig meghaltak, így szénbányászként dolgozik.

A háború számtalan ukrán ember életét, valamint az ország munkaerőpiacát is felforgatta, 4,8 millió ember vesztette el a munkáját szinte egyik napról a másikra. A munkanélküliség a becslések szerint idén októberben 18,4 százalékra csökkent a 2022 tavaszán mért több mint 30 százalékról, de még mindig jóval a háború előtti szint felett van. Az ukrán munkavállalók 17 százaléka váltott szakmát a háború kezdete óta. Az Ukrajnában idén eddig bejegyzett 36 ezer kis- és középvállalkozás 51 százalékát nők vezetik, egyre nő kezd el dolgozni az iparban, az építőiparban és a bányászatban.

