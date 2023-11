„Kaphasson-e Ukrajna uniós hadikölcsönt úgy, hogy Magyarország még nem kapta meg a neki jogosan járó uniós fejlesztési forrásokat? A nemzeti konzultáció hetedik kérdése az 50 + 20 milliárd eurós uniós hadikölcsön támogatásáról szól. A magyar választók 2022 áprilisában a háborúpárti baloldal ajánlatával szemben a békére szavaztak, Budapest ennek szellemében egyszer már elérte az öldöklésre szánt pénzek egy részének békés célokra fordítását.

Ukrajna kifogyott a fegyverből és a katonából, a volt brit védelmi miniszter már az eddig megkímélt 18-25 év közötti egyetemisták frontra küldését szorgalmazza. A gázai konfliktus stratégiailag fontosabb, ezért az USA szemszögéből nézve Ukrajna leértékelődik. A Kijevbe látogató amerikai honvédelmi miniszter már csak 100 millió dollár értékű fegyvert tudott magával hozni, főként légvédelmi eszközöket. A német védelmi miniszter másnap bejelentett ugyan 1,3 milliárd euró német támogatást, ám azt vagy az egyébként is legatyásodott Bundeswehr készleteiből kell majd átadni, vagy kérdés, hogy a költségvetési zárlat és a német alkotmánybíróság határozata alapján a német költségvetésben tátongó hatvan milliárd eurós lyuk mellett honnan lesz rá pénz?

Az amerikai republikánusok már a második átmeneti költségvetést fogadták el úgy, hogy abból Ukrajna egyetlen centet sem kap. Kicsi az esélye annak, hogy ez januárban másként legyen, ők Ukrajnát a »demokraták üzletének« tartják, és egyébként sem akarnak “Kínától hitelt felvenni azért, hogy a pénzt egy feneketlen hordóba” töltsék. Maradnak az európaiak, akiknek most a 2024-2027 időszakra kéne átvállalniuk az ukrajnai háború költségeinek viselését. Ötvenmilliárd euró menne a költségvetési kiadások támogatására, húszmilliárd a háborúra.

Azt mindenki tudja, hogy ez a pénz semmire sem elég, egy 155 milliméteres tüzérségi lőszer a háború előtt átlagban kétezer euró volt, most nyolcezer, így csak a Brüsszel által megígért egymillió lőszer kétmilliárd helyett nyolcmilliárd euróba kerül. Az is most derült ki — talán nem függetlenül a drágulástól —, hogy az egymillió darabból jó, ha háromszázezret tudnak leszállítani.

Kijev még az eddigi 80 milliárd uniós támogatással sem számolt el, ráadásul a korábbi hitelek törlesztése is esedékes lenne, amire szintén alig van esély. Talán ezért is akarják a háborúpárti globalisták a kijevi rezsimet újabb hadikölcsönnel támogatni, mert annak visszafizetése csak a távoli jövőben esedékes, amikor ők már régen nem lesznek hivatalban.

Az Ukrajnának nyújtandó uniós hadikölcsön egyre több tagországban megy szembe a lakosság többségének véleményével, a háborús és szankciós fáradtsággal.

Az asztalon van az a magyar javaslat is, hogy Ukrajna most csak 25 + 10 milliárd eurót kapjon, és a hadikölcsön másik feléről 2024 végén döntsenek. Akármi is lesz az eredmény, a magyar álláspont világos és alapjában nem változik:

a háború elhúzása helyett fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség!”

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand