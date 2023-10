Sajtóértesülés: tálib fegyveresek irányítják az embercsempészeket a határ szerb oldalán

„313 magyar határ” – ezekkel a feliratokkal látják el videóikat a TikTokon az embercsempész-hálózatok tagjai, akik a déli határ szerb oldalán szervezkednek – írta a Metropol. A lap szerint

ez a felirat „egyértelműen” a tálibok szélsőséges katonai szervezetére, a 313-as elit kommandóra utal.

Hozzátették, a szerb hatóságok hivatalosan bejelentették, hogy sikerült letartóztatniuk a hírhedt rohamosztag egyik parancsnokát.

A 313-as kóddal ellátott videókon az látható többek között, hogy a migránsok a magyar határzárat támadják,

drótvágót használnak, létrák segítségével próbálnak átjutni a kerítésen, vagy éppen magyar rendőröket fenyegetnek

a határt védő kerítésen keresztül – ismertették az összeállításban.

Az egyik videót alább tekinthetik meg:

Mi az a 313-as kommandó?

Az afgán „Badri 313 zászlóalj” a tálibok elit kommandója. A badri csatáról kapta a nevét, amiben az iszlámot terjesztő Mohamed próféta 313 fős seregével indult Mekka ellen. A nagyjából ötezer fős különleges egység ideológiailag leginkább az Al-Kaida és az Iszlám Állam nevű terrorszervezetekre hasonlít, polgári célpontok elleni öngyilkos merényleteikről lettek ismertek. A 313-as zászlóalj a Hakkáni-hálózat, egy szélsőséges iszlamista csoport tagjaiból verbuválódott, az elmúlt 20 évben ők voltak Afganisztán legrettegettebb fegyveres csoportja.

Veszélyes bűnözőket is beazonosítottak

A Metropol arra is kitért, hogy Mile Jandric, a szerb határrendészet vezetője a hétvégén a szerb állami televízióban arról számolt be, hogy

az elfogott migránsok közül két veszélyes bűnözőt is sikerült beazonosítaniuk a hatóságoknak:

egy afgán férfit, akit a francia rendőrség keresett több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt, illetve Hasim Abdult, az afgán 313-as Badri zászlóalj magas rangú parancsnokát.

Mint ismert, a Magyar Nemzet még október elején arról írt, hogy információik szerint Szerbiában éppen tálib hatalomátvétel zajlik: az afgán embercsempészektől az iszlám szélsőségesek veszik át az irányítást.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Horgosnál a múlt héten ismét migránsbandák csaptak össze. A lövöldözésben hárman életüket vesztették. Azóta állig felfegyverzett rendőrök is megjelentek a térségben, akik begyűjtik be a migránsokat a déli határnál.

