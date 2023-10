Románia nemzeti kisebbségének jogaiért harcol Ukrajnában

Románia megegyezett Ukrajnával az ott élő román kisebbség jogairól – jelentette be vasárnap Marcel Ciolacu román elnök, aki azt is elmondta, hamarosan Kijevbe látogat, ahonnan részletesen is beszámol a fejleményekről.

A kormányfő kijelentette, ugyanolyan jogokat követelnek a románoknak Ukrajnában, amilyenekkel a romániai ukránok rendelkeznek

– írja a Maszol.

A román miniszterelnök bejelentése előtt pár nappal, október 10-én kedden Zelenszkij elnök Bukarestbe látogatott, ahol megígérte, azon lesznek, hogy megoldást találjanak az ukrajnai kisebbségek helyzetének rendezésére, de hozzátette, jelenleg nem ez a fő prioritás számára.

Korábban Románia és Magyarország egyaránt aggodalmát fejezte ki az új ukrán oktatási törvény alkalmazása miatt, amely korlátozza a kisebbségek jogait és arra kötelezi a kisebbségi tannyelvű iskolákat – köztük a román és a magyar tannyelvűeket is –, hogy fokozatosan vezessék be az ukrán nyelvű tanórákat.

Novák Katalin köztársasági elnök korábban szintén látogatást tett Ukrajnában, hogy szót emeljen a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében, és ő is megegyezett szóban Zelneszkijjel, hogy érdemi és konkrét lépéseket tesznek az ügyben.