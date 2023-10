Netanjahu: A Hamász minden tagja halott ember

A Times of Israel tudósításában arról ír, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök indulatos hangnemben beszélt arról, hogy eltörlik a Hamászt. Mint a kormányfő felidézte:

a Hamász terroristái embereket fejeztek le és égettek el élve, és nőket erőszakoltak meg, amivel szerinte még az Iszlám Államot is alulmúlták. „A Hamász minden tagja halott ember”

– szögezte le Netanjahu, aki beszédében arra is kitért: az Egyesült Államok támogatása kritikus fontosságú a mostani helyzetben.

„Izraelt a világ történetének legnagyobb terrortámadása érte”

Joáv Gallant védelmi miniszter is felszólalt az Izraelt ért támadás kapcsán. Mint fogalmazott: országukat a világ történetének legnagyobb terrortámadása érte. 1945 óta nem történt ilyen a zsidó néppel, mint most – mutatott rá. Mint fogalmazott: „a Hamászt, a Gázai övezet DAESH-ét – vagyis Iszlám Államát – eltöröljük a Föld színéről.

Nincs olyan helyzet, amelyben megengedhető, hogy Izraeli gyermekeket öljenek meg,

majd büntetlenül csinálják tovább a dolgukat” – húzta alá a tárcavezető.

Nemzeti egységkormány alakult Izraelben

Benni Ganc volt védelmi miniszter, az ellenzék politikusa is úgy fogalmazott, hogy bár megérti az izraeliek „félelmét és fájdalmát” amiatt, hogy megszűnt a biztonságérzetük, de az izraeli hadsereg továbbra is a régió legerősebb hadereje. Hozzátette azt is, hogy a kormánnyal nem politikai okokból működik most együtt, hanem azért, mert Izrael sorsa a tét.

Az együttműködésünk egyértelmű győzelemhez vezet (...) megvan az ideje a békének, és megvan az ideje a háborúnak is. Most a háborúnak van itt az ideje”

– mondta.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemzeti egységkormány alakult Izraelben. Ennek értelmében „háborús kabinet” alakul három taggal: a kormányfő, a védelmi miniszter és a Nemzeti Tábor elnöke (Ganz) részvételével. A koalíciós megállapodás értelmében a háború idején az izraeli parlament, a Kneszet nem fog olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek nem kapcsolódnak a háborús helyzethez.

***