„Halál Amerikára és halál Izraelre” – elfajultak a tüntetések az amerikai nagykövetség előtt Bejrútban (VIDEÓ)

A Mandiner beszámolt róla, hogy kedd este találat érte az Ak Ahli kórház területét Gázában. A gázai jelentések szerint több százan meghaltak. Kedd éjszaka tömegtüntetések és zavargások robbantak ki szerte a muszlim világban. Izrael gyors tagadó reakciója ellenére Libanonban, Tunéziában, és Törökországban is utcára vonultak az emberek, hogy Izrael ellen tüntessenek.

A Hezbollah szerdát „a harag napjának” minősítette a kórházi robbanás miatt.

Bejrútban a tömeg azt skandálta: „halál Amerikára és halál Izraelre”.

A nyugati világban pedig New Yorkban és Torontóban is Izrael-ellenes tüntetéseket tartottak. Washingtonban a Fehér Ház előtt is több száz palesztin tüntető jelent meg. Várhatóan a következő napokban folytatódni fognak ezek a megmozdulások.

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, már Rómában is erőszakba torkollt a palesztin szimpatizáns tüntetés.

A demonstrálók palesztin zászlókkal vonultak utcára és Palesztina szabadságát követelték. A tömeg döbbenetes jelszavakat skandált. Ezek közül kiemelendő az „Izrael fasiszta, terroristaállam, Netanjahu disznó gyilkos”.

Kiderült, hogy Bejrútban elfajultak a tüntetések az amerikai nagykövetség előtt. A hatóságok vízágyúkkal és könnygázzal próbálták feloszlatni a tömeget.

A tüntetők ugyanazok, akik Európában ünneplik a Hamász terrorcselekményeit,

és jelentős számban ezek azok, akiket Brüsszel szét akar osztani az Európai Unió tagállamai között.

A felvételt itt tudják megtekinteni:

***