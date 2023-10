„Távol álljon tőlem, hogy itt bagatellizáljam az izraeli eseményeket, de a világ egyik legprofibb hadserege és legerősebb állama áll szemben azokkal, akik ezeket a támadásokat szinte évente végrehajtják, nagyjából ugyanazzal a nulla eredménnyel, mely legfeljebb az izraeli belpolitikára van hatással. És a brandenburgi kaputól kezdve a fb profilok tömegéig ott az izraeli zászló, pontosan úgy, mint az ukránoké nemrég.

Örmény zászlót sehol nem látok. Igaz, őket csak pár ezer év után takarítják el ősi szülőföldjükről ugyanazok, akik egyszer már majdnem kiirtották őket. Mellesleg a világ első keresztény állama, de ez mindegy is.

Nem az etnikai konfliktusokról szól ez a poszt, mert akkor hosszabb lenne, nem is a politikai érdekekről, mert azt a hülye is ismeri. Hanem arról, hogy a médiaszolidaritás kizárólag annak szól, amit megfelelően tálal a média. És nagyjából ennyit érnek az olyan jelszavak is, mint demokrácia, humanitárius, civilizáció vagy éppen kereszténység. Ez a poszt semmi egyébről nem szól, mint a totális ürességről.”

Nyitókép: AHMAD GHARABLI / AFP