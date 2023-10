A Hamász betörése, hogy ez meglepetésszerűen érte az izraeli erőket komoly problémákat jelez. Valami miatt nem működik jól a biztonsági rendszer. Valami történik az országon belül, ami felhasítja a társadalom szövetét. Olyan horderejű dolog, ami miatt még az őrök is a kerítésen belülre néznek. Ha valaki nem tudná, Bibi Nethanjahu történik. Folyamatosak a tüntetések Izraelben, a jogrendszer átalakítása és a bíróságok függetlenségének felszámolása miatt. Belviszály van, ami egyaránt érinti a civileket, a rendfenntartó erőket, a hadsereget, a társadalom minden szintjét. Így történhetett meg, hogy az egyik palesztin frakció meglepetésszerű támadást hajtson végre – tegyük hozzá sikerrel, mert ilyen volumenű akció nem volt az utolsó intifáda óta. A végeredmény nem kétséges: Izrael vissza fogja verni a palesztinokat. Ha a megszállt területeken élő arabok is bekapcsolódnak a harcokba, ha a Hezbollah is kilövi rakétáit Libanonból, Izrael akkor is győzni fog. Azért, mert Izraelnek rendes hadserege van, szemben ilyen-olyan milíciákkal, és azért, mert a közös ellenség miatt az izraeli társadalom össze fog zárni.

Lesznek majd persze olyanok, akiket ezért a betörésért felelősségre vonnak, de a valódi (belső) probléma változatlan marad: törések vannak a társadalomban, és bár az izraelieket nem zavarja ami a palesztinokkal történik, az már igen, hogy lesz-e demokráciájuk, ami egyébként az egyetlen volt a térségben.”