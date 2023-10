„Biztos mindenkinek megvan valamelyik gyökér horror filmből a gonosz bohóc... Tökéletes példa arra, hogy milyen az őrültek autokráciája: az ember tudja, hogy a veszély valós de az egész annyira abszurd és nevetséges, hogy szinte már paródiának tűnik. Majd persze kést ránt és kinyírja. De legalábbis megpróbálja. Meg van hülyén nevetés is.

Ez ugrott be, amikor néztem Trump képeit a bíróságon... hogy miért? Mert ez egy vicc, de a veszély valós, és a kés ki van rántva.

Minden választásra azt mondjuk, azt mondják, hogy a legfontosabb választások. És mi mindig elhisszük. Viszont az a helyzet, hogy most 2024-re nézve ez talán nem túlzás. Az USA-ra is igaz, meg ez EU-ra is.

A baloldal ugyanis már nem az emberiség évezredes szabályai szerint »játszik«.

Szerintük nincs már olyan, hogy lopás, nincs olyan, hogy hazaárulás, nincs olyan, megvesztegetés, ahogy cenzúra, véleménydiktatúra, jog, kötelezettség és igazság sincs, mert minden kizárólag annak a tükrében létezik, vagy nem létezik, hogy a WOKE baloldalnak mi éppen az elképzelése a világ (nem)átalakításáról, aszerint természetesen, hogy abban neki érdeke és hatalma legyen.

És ezért fért bele Karácsonyék nem létező dobozaiba ilyen sok pénz. Ezért ül most bíróság előtt Donald Trump. Ezért lehet Zelenszkij az európai értékek védelmezője az utolsó akár az utolsó ukrán élete árán is. Ezért nem az a célja Pankotai Lilinek, hogy sokat tanuljon, hogy egy szép napon jobbá tegye ezt az országot. Ezért nem azt üvölti a Momentum, hogy »adják oda a nekünk járó pénzeket«. Meg ezért vonulgatnak a horror bohócok...

Ideje lenne tehát jövőre körülvennünk az épületet.”

Nyitókép: Dezse Balázs Facebook-oldala