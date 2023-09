„Nagyot ment a hazai sajtóban is, hogy Oroszországban 2023 második negyedévében 4,7%-kal nőtt a gazdaság. Szép, látványos, ugye? Abból viszont már nem volt hír, hogy Ukrajnában ugyanebben az időszakban 18,1%-kal növekedett a GDP.

Nagy is volt a zuhanás 2022-ben (éves szinten 29%-ot esett, ahogy Oroszországban is bezuhant a gazdasági teljesítmény), de amikor az egyik számot valamiféle orosz csodának mutatunk be, akkor ne feledkezzünk meg a másikról sem. A háború Ukrajna területén zajlik, a pusztítás nem az oroszokat éri minden egyes nap, hanem Ukrajnát.

Valójában mindkét növekedési szám a két gazdaság alkalmazkodó képességét mutatja a háborús helyzethez és a szankciókhoz. Mind emellett pedig a gazdasági szerkezet átstrukturálódását is – mind Oroszország, mind Ukrajna gazdaságában egyre nagyobb súlya van a védelmi szektornak és annak a kiszolgálásának.”

