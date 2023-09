Már a hadsereget is bevethetik – eldurvult a fegyveres bűnözés Svédországban

Lassan egy év eltelt a szocdemeket leváltó, rendpárti ígéretekkel győzelmet elérő svéd jobboldali kormány megalakulása óta.

Azóta a helyzet nem javult, ellenben romlott.

A svéd kormányoldal és a szocdem ellenzék most egymással versengve fogalmaznak meg korábban elképzelhetetlennek tartott, radikális üzeneteket.

Magdalena Andersson, Svédország előző, szociáldemokrata kormányfője, a párt elnöke csütörtökön arról beszélt: nyitottak arra, hogy a hadsereget is bevessék a háborúzó bandék ellen. Sürgette a kormány határozott fellépését, és arról is beszélt: „Amit most a rendőrség csinál, a hadsereg is meg tudja csinálni. A hadseregnek megvan a technikai tapasztalata is, amit fel lehet használni” – javasolta a szocdem politikus.

Ardalan Shekarabi, a svéd szocdemek jogi szóvivője elmondta: a szükséges jogszabályi változtatásokat gyorsan át lehet vinni.

Elismerte a tavalyi évig nyolc éven át hatalomban lévő szocdemek felelősségét is.

„Azt hiszem, nekünk, mint a többi pártnak és társadalmi szereplőnek is, önvizsgálatot kell tartanunk a helyzet miatt, amibe kerültünk.” Szerinte a szocdemek nem tettek meg mindent a bandák megerősödése ellen.

„Ez egy mélyen tragikus fejlemény. Megértem, hogy az emberek dühöt, félelmet és szomorúságot éreznek amiatt, ahová jutottunk” – jelentette ki Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter. „Az elmúlt 24 óra az elképzelhetetlennél is rosszabb volt egy nyílt, szabad és decens társadalomban” – tette hozzá.

Ulf Kristersson miniszterelnök pedig bejelentette: pénteken tárgyalásokat kezd a svéd hadsereg és rendőrség vezetőivel, hogy átbeszéljék a bandaháborúk megfékezésének lehetőségeit.

„Svédország még soha nem látott ilyet, nincs más ország Európában, ahol ez történne”

– jelentette ki a miniszterelnök csütörtöki televíziós beszédében. Elmondta: „nehéz időket él Svédország”, de megígérte „le fogjuk vadászni a bandákat, le fogjuk győzni őket”.

Nyitókép: felrobbantott lakások Linköping városában szeptember 26-án (STEFAN JERREVANG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP)