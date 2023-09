Komolyan aggódik a Kreml, súlyos összetűzésbe keveredett az orosz légierő a Wagnerrel

Az orosz védelmi minisztérium állítólag átmenetileg megszakította a Wagner-csoport szíriai erőinek rotációját – közölte az Institute for the Study of War (ISW) szerdai jelentése.

A jelentés többek között arról számolt be, hogy egy prominens, a Kremlhez kötődő orosz katonai blogger tegnap azt közölte, hogy az orosz védelmi minisztérium megakadályozta, hogy a Wagner-erők a szíriai Latakiában található légibázison keresztül fogadjanak Afrikában szolgálatot teljesítő zsoldosokat.

Ennek az lett a következménye, hogy a zsoldosseregnek a szíriai védelmi minisztériummal kellett tárgyalniuk, hogy egy Homsz tartományban található légibázison keresztül hajtsák végre a rotálást. A katonai blogger azzal folytatta az érvelését, hogy

az orosz védelmi minisztérium járművei meg akarták akadályozni, hogy leszálljon a Wagner repülője,

sőt ezt követően a reguláris erők harci helikoptereket is bevetettek, amelyek azzal fenyegettek, hogy lelövik a repülőt.

Az ISW ezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy

a Wagner néhány eleme még mindig összetartó vezetéssel rendelkezik,

és emiatt az orosz védelmi minisztériumnak komoly aggodalmai vannak a szíriai Wagner-erők részben független működésével kapcsolatban.

***