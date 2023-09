„Isten létezik. Csak két gender van. A nyílt határ nem határ. Kizárólag a szülők dönthetnek a gyerekeik oktatásáról” – új kihívója akadt Trumpnak

Ramaswamy a Spectator szerint kitűnt a mezőnyből, a legtöbb közösségi médiában terjedő klipben ő szerepel. Energikusan beszélt, határozott volt és karizmatikus. Viszont mit lehet tudni róla? Honnan jött, mit „ajánl”?

Hindu templomba járó bevándorló gyerek, konzervatív keresztény zongoratanárral

Ramaswamy 1985-ben született az ohioi Cincinnatiban, indiai hindu bevándorló szülők gyermekeként. Édesapja mérnök, édesanyja pszichiáter. Ő maga gyakran látogatta az ohioi helyi hindu templomot, a nézeteire emellett a konzervatív keresztény zongoratanára hatott a legtöbbet. Nyaranta Indiába ment vakációzni, a középiskolát egy jezsuita iskolában végezte el.

2007-ben biológiából summa cum laude diplomát szerzett a Harvardon, ahol „pimasz és magabiztos libertariánusként” jellemezték.

2011-ben elnyerte a Paul & Daisy Soros Fellowships for New Americans ösztöndíját, amellyel a Yale jogi karára járt – Soros Pál Soros György „láthatatlan Sorosnak” is nevezett bátyja volt, egyébként.

2014-ben megalapította a Roivant Sciences nevű biotech vállalatot, amely a technológia gyógyszerfejlesztésre történő alkalmazására összpontosít,

s dollármilliárdos vállalattá nőtte ki magát.

S mi Ramaswamy ajánlata? Hazugság szerinte a klímaváltozás elleni küzdelem, az atomenergia a jó, kulturális hidegháború zajlik az Egyesült Államokban, csak két nem van, a fordított rasszizmus is rasszizmus, valamint ugye az, hogy meg kell szüntetni az Ukrajnának nyújtott támogatást, akár azzal is, hogy átadják Oroszországnak a területeket, csökkentené emellett az Izraelnek nyújtott anyagi támogatást, valamint átengedné Tajvant Kínának, amint Amerika függetlenedni tud a tajvani félvezetőkkel kapcsolatban.

Plusz a hagyományos családmodell a legjobb iránymutató az embereknek szerinte.

Egészen pontosan, ez volt a zárómonológja az előválasztási vita során az amerikai-indiai üzletembernek:

„1985-ben születtem, és egy olyan generációban nőttem fel, ahol annyira megtanították nekünk, hogy ünnepeljük a sokszínűségünket és a különbözőségeinket, hogy elfelejtettük, hogy valójában mi amerikaiak egyformák vagyunk, akiket a közös eszmék kötnek össze, amelyek 1776-ban mozgásba hozták ezt a nemzetet. És ez a mi pillanatunk, hogy újjáélesszük ezeket a közös eszméket. Isten létezik. Két gender van. A fosszilis tüzelőanyagok az emberi jólét feltételei. A fordított rasszizmus rasszizmus. A nyitott határ nem határ. A szülők döntenek a gyerekeik oktatásáról. A nukleáris család az ember által ismert legnagyszerűbb kormányzási forma. A kapitalizmus kiemel minket a szegénységből. Három kormányzati ág van, nem négy. És az amerikai alkotmány, ez a legerősebb garanciája a szabadságnak az emberiség történelmében. Ez az, ami megnyerte nekünk az amerikai forradalmat. Ez fogja megnyerni nekünk a 2024-es forradalmat is.”

