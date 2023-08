Teherautókon „szinte folyamatosan hamvasztják” az orosz katonákat – állítják az ukránok

A halott orosz katonákat „szinte folyamatosan hamvasztják” Melitopol közelében – közölte egy ukrán tisztviselő a Sky News cikke szerint. A moszkvai erők teherautókon szállítják az elesett katonák holttesteit, és a délkeleti város egyik nyílt területén elégetik őket – ezt már Hanna Maliar védelmi miniszterhelyettes nyilatkozta, aki azt is állította, hogy az elesett katonákat

a több mint 160 kilométerre lévő Herszonból szállították a helyszínre

és a helyi lakosok már régóta érzik a „jellegzetes fanyar füstöt”.

Februárban a brit védelmi minisztérium becslése szerint 40-60 ezer orosz katona halt meg a háború első 12 hónapjában. A múlt hónapban két független orosz médium – a Meduza és a Mediazone – statisztikai modellezéssel végzett vizsgálata 47 ezer halottat állapított meg.

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP