Így készülnek áttörésre az oroszok Északkelet-Ukrajnában

A déli és a keleti fronton nyárra egy új, véres állóháború alakult ki: az ukrán ellentámadást a fél év alatt megerősített, több szintű, aknazárakkal ellátott orosz védelmi rendszer feltartóztatja, az ukrán egységek nagy veszteségek árán és a vártnál sokkal lassabb tempóban tudnak csak előretörni.

Míg a két frontszakaszon az oroszok tartják az arcvonalat, addig az északkeleti fronton áttörésre készülnek. Ezt a területet tavaly tavasszal foglalta el az orosz hadsereg, majd szeptemberben egy váratlan ukrán hadművelet során el is vesztette.

Harkiv régió újbóli megszállása óriási fegyvertény lenne számukra, a tavalyi megaláztatás feledtetése,

a hibák helyrehozása. Az ukrán hadsereg azonban számított arra, hogy ezen a ponton próbálkoznak majd figyelemelterelő hadművelettel az oroszok: saját bevallásuk szerint ők is megerősítették a védelmi rendszereket az arcvonal mögötti ukrán területen.

Az orosz villanás helye

A harkivi orosz hadművelet célpontja Kupjanszk, a régió egyik fontos vasúti csomópontja és logisztikai központja, geostratégiai jelentőségű települése.

Az orosz haderő szerda óta legkevesebb 16 légitámadást, bombázást hajtott végre a területen kiépített ukrán állások ellen,

mintegy 600 lövedék csapódott be, majd három szárazföldi rohammal tesztelték a város körüli ukrán vonalak erősségét. Lövedékek csapódtak be Izjum és Harkiv városok közelében is: egyelőre nagyobb károkat nem okoztak, csütörtökön azonban egy ukrán nő életét vesztette a bombázásban.

Ukrán források szerint a légitámadásokat követően szárazföldi alakulatok próbálnak előrenyomulni, amelyeket a légierő és a tüzérség is támogatja, illetve tankok kísérik, ami azt mutatja, hogy az orosz stratégiai cél a város elfoglalása lehet.

Az orosz támadások miatt az ukrán hatóságok elkezdték a helyi lakosság kitelepítését,

53 településről 11 ezer lakos elköltöztetését találják indokoltnak a közvetlen életveszély miatt.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint egységeik stabilizálták frissen elfoglalt állásaikat Kupjanszk körül, míg az ukrán hadsereg közölte: az összes orosz támadást sikeresen visszaverték.

A kupjanszki harcok valódi állásáról független forrásokból egyelőre nem érkezett információ.