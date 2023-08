„Fasiszta ébredéstől” tart a Politico

A portál amiatt aggódik, hogy a gazdasági visszaesés új helyzetet teremt, és az AfD-nek sikerül még jobban előre törnie. A párttal kapcsolatban az a különösen szembetűnő, hogy sok más „szélsőjobboldali” párttal ellentétben nincs egy karizmatikus vezetője. Sőt, a Politico szerint akár az is elmondható, hogy a pártnak egyáltalán nincs vezetője. A párt élén álló duó – Alice Weidel és Tino Chrupalla – inkább adminisztrátorok, mint zászlóvivők. Weidel rendszeresen az utolsó helyen szerepel Németország 10 „legfontosabb politikusát” rangsoroló listán. Chrupalla még csak nem is kerül be a válogatásba – írta a Politico.

A német politikai elit emiatt attól tart, hogy a párt egyik „legszélsőségesebb” alakja, Björn Höcke, az AfD türingiai vezetője válhat a párt meghatározó személyiségévé. Az elmúlt években Európában hatalomra került „populista” vezetők többségével ellentétben – mint például a magyar Orbán Viktor vagy az osztrák jobboldali Heinz-Christian Strache – Höcke nem karrierpolitikus. A német filozófiában jártas, történelmet tanító egykori tanár Höcke igazi ideológus, akinek

a Politico szerint a faji és migrációs nézetei az 1930-as évek fasiszta retorikáját idézik.

Bár Höcke nem különösebben népszerű a közvélemény körében, a párt bázisán belül jelentős a befolyása. Höcke egyik üzenete az: „Az EU-nak meg kell halnia, hogy az igazi Európa élhessen”.

A Politico az AfD jövőjével kapcsolatban az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) példáját hozza fel, ugyanis tavaly nyáron ilyenkor az FPÖ még pontosan ott a volt közvélemény-kutatásokban, ahol az AfD most. Azóta az FPÖ Herbert Kickl, a Szabadságpárt vezetője, aki Höckéhez hasonlóan pártja nacionalista filozófiájának elkötelezett híve, nem hagyott kétséget a szándékait illetően: „A cél az, hogy a kétpárti koalíció csak az FPÖ-vel legyen lehetséges – természetesen szabadságpárti kancellárral”.