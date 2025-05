„Teljesen világos, hogy mit képvisel a kormány és a kormánypárt. Ismerjük a nevezett politikai közösség értékvilágát, politikai intencióit, érdekeit, a jövőre vonatkozó elképzeléseiket – volt időnk megismerni –, tudjuk, hogy vannak, akik lelkes támogatói ezeknek, az úgynevezett magszavazók, akiknek 2014-ben elég volt annyi, hogy a kormány azt mondta: folytatjuk! És tudjuk azt is, hogy vannak, akik nem feltétlenül vannak oda az Orbán-kormány és -rendszer tevékenységének minden egyes eleméért, de még ma is azt tartják az úgynevezett kisebbik rossznak. És ha eddig azt tartották annak, akkor alig hiszem, hogy ezen az álláspontjukon változtatni készülnének. Ha eddig nem fordultak, alig hinném, hogy majd most fognak fordulni.

És ott az ellenzéki tábor. Az egy év alatt kialakult Magyar Péter-rajongói klubot, a Tisza Szigetek lelkes népét és másokat, akik a Tisza Párt támogatói lettek, nem fogja meggyőzni senki. Sem Orbán Viktor, sem a kormánypárti nyilvánosság influenszerei. Mondhatnak, írhatnak, mutathatnak bármit, ezek az emberek nem mennek sehova. Ha – a gyengébbek kedvéért, sarkítás következik – olyan videót mutatnának nekik, amin Magyar egy kerti partin két csík kokain felszívása közben nyárson pörget egy csecsemőt, természetesen kijelentenék, hogy ezt a videót a mesterséges intelligencia gyártotta le. Természetesen nem vagyok róla meggyőződve, hogy ilyen videót az elkövetkező tizenegy hónap során nem fog valaki bemutatni. Ahogy azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy olyat sem, amin Vlagyimir Putyin Orbán Viktor hátán lovacskázva megy körbe a Kreml udvarán.

És azok sem mennek majd sehová, akik ma már egyszerűen csak azt akarják, hogy Orbán Viktor húzzon el a büdös picsába, mindegy is hogyan. Ha kell, akkor Magyar Péter küldje el, ha kell, akkor egy háromlábú hokedli. Bánják is ők.”

***