The New York Times: Orbán egy populista narratívába írja át Magyarország történelmét

A The New York Times könyvismertetőt közölt Judy Rakowsky kötetéről (Jews in the Garden), mely egy zsidó család sorsán keresztül mutatja be a holokauszt lengyelországi eseményeinek eddig kevésbé ismert részleteit. A recenzió szerzője arról írt, hogy a 2015 óta hatalmon lévő Jog és Igazságosság Párt mindent megtesz a lengyel történelem megszépítéséért,

és börtönnel bünteti azokat, akik azt állítják, hogy egyes lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt során.

A cikk szerint a populista politikusok a világ minden táján, Orbán Viktortól Donald Trumpig megpróbálják egy patrióta narratívába formálni országuk történelmét, mely tagad minden negatív vonatkozást, és nem tűri a kritikát.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.

