Amerikában úgy döntöttek, mostantól pontosan tudják, mit akarnak a magyar emberek

2024. március 08. 10:37

A The New York Times elemzése szerint Orbán Viktor úgy állítja be magát, mint aki a választók akaratát képviseli.

2024. március 08. 10:37 2 p 0 7 6 Mentés

Nyitókép: X/David Pressman *** Orbán Viktor mesterien játssza ki a demokrácia szabályait, miközben magát úgy állítja be, mint aki a magyar emberek demokratikus akaratát képviseli – írja a The New York Times. Úgy tűnik, a szerző nem nézett utána a legutóbbi magyarországi választások eredményeinek. David Leonhardt szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump között a rokonszenv inkább stílusbeli, mint ideológiai jellegű: közös bennük, hogy szeretik felkavarni a politikai állóvizet. A cikkben megszólal Andrew Higgins, a lap közép- és kelet-európai irodájának vezetője, aki azt mondta, Magyarország messze nem olyan rendőrállam, mint Oroszország vagy Fehéroroszország, Orbán Viktor nem börtönzi be ellenfeleit, de könyörtelenül beszűkíti a rendelkezésükre álló teret. Az elemzés szerint Magyarország Kína utolsó megbízható politikai partnerévé vált az Európai Unióban.

Ezt is ajánljuk a témában Orbán Viktor ma találkozik Floridában Donald Trumppal A magyar delegáció már elhagyta Washingtont.

*** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

2 p 0 7 6 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.

Összesen 6 komment Kommentek frissítése Sorrend: Legújabb hozzászólások elöl Legrégebbi hozzászólások elöl Legtöbbet kedveltek elöl Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! Regisztráció Bejelentkezés