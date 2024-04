A The New York Times közleményben támadta meg Bident

Fotó: The New York Times logója egy 2023. oktüber 6-i fotón / fotó: Thomas Trutschel / Photothek / dpa Picture-Alliance via AFP

Meglepő közleménnyel rukkolt elő a vezető amerikai liberális napilap: azt írják, hogy Joe Biden kitér az újságírók kérdései elől, nem ad interjúkat, és ezzel negatív precedenst teremt, ugyanis több mint száz éve bevett gyakorlat, hogy az amerikai végrehajtó hatalom feje nyilatkozik a sajtónak, és megmagyarázza a kormányzat intézkedéseit, saját döntéseit a nyilvánosság számára.

Alább szó szerinti fordításban közöljük a The New York Times szóvivőjének csütörtöki közleményét az elnöki eseményekről szóló tudósítási gyakorlat elégtelenségeiről:

„Mindenki számára, aki érti a szabad sajtó szerepét a demokráciában,

nyugtalanítóan kell hatnia annak, ahogy Biden elnök teljes mandátuma alatt aktívan és hatékonyan kikerüli a független újságírók kérdéseit.

Az elnök az államunk legfontosabb közjogi tisztségét tölti be, a sajtó pedig létfontosságú szerepet játszik abban, hogy betekintést nyújtson az elnök gondolkodásába és világlátásába, lehetővé téve, hogy a nyilvánosság mérlegelni tudja az eredményeit, illetve adott esetben számon is kérhesse.

Biden úr sokkal kevesebb sajtótájékoztatót tartott, illetve exkluzív interjút adott független újságíróknak, mint gyakorlatilag az összes elődje. Megerősítjük, hogy a The Times többször kért interjúlehetőséget Biden úrtól, ahogyan ezt tette valamennyi elődjével is immár egy évszázada. Ha az elnök úgy dönt, hogy

nem ül le a The Times-szal, mert nem kedveli a független tudósításainkat, akkor ez az ő joga,

mi továbbra is teljes tájékoztatást fogunk adni munkájáról a megszokott tisztességes módon.

Mindazonáltal, Kamala Harris alelnökkel és más kormányzati tisztségviselőkkel folytatott találkozóin a The Times felelős kiadója inkább egy elvre hívta fel a figyelmet: arra, hogy az interjúk és a nagy hírszolgáltatók kérdéseinek szisztematikus elkerülése nemcsak semmibe vesz egy fontos normát, de veszélyes precedenst is teremt, mégpedig azt, hogy

ezt a példát követve a leendő elnökök a jövőben kikerülhetik, hogy a sajtó ellenőrizhesse a tevékenységüket, elszámoltathassa őket.

Éppen ezért Sulzberger úr (a The New York Times kiadója - a szerk.) többször is arra kérte a Fehér Házat, hogy győzze meg az elnököt, hogy üljön le azon hírcsatornákkal - így a The Washington Post, a The Wall Street Journal, a Reuters, a CNN és ​​más nagy független hírszervezetekkel -, amelyek híradásaira amerikaiak milliói támaszkodnak kormányuk megértésében".