Helikopterek és páncélosok bevetésével „ünneplik” a franciák nemzeti ünnepüket

Két héttel az elővárosi zavargások után Franciaországban ismét 45 ezer rendfenntartót mozgósít a belügyminisztérium csütörtök és péntek este a nemzeti ünnep utcai rendezvényein – jelezte a kormány. A rendkívüli biztonsági intézkedés

ugyanolyan lesz, mint amilyen a zavargások idején volt:

a rendőrség és a csendőrség elitalakulatai is az utcákon lesznek, s a belügyminisztérium helikoptereket és páncélosokat is bevet a rendfenntartáshoz. Csütörtök estétől szombat hajnalig 130 ezer rendőr és csendőr fog hosszabb-rövidebb ideig szolgálatot teljesíteni, munkájukat éjszakánként 40 ezer tűzoltó is segíti majd.

A párizsi prefektúra 10 ezer rendfenntartót vezényel az utcákra a fővárosban és az agglomerációban.

Párizsban az Eiffel-torony előtti Mars-mezőn rendezendő hagyományos ingyenes koncertre és azt követő tűzijátékra mintegy 100 ezer embert várnak. Emmanuel Macron államfő a NATO vilniusi csúcstalálkozóján jelezte: rendbontás esetén a legnagyobb határozottsággal fognak fellépni a rendfenntartók annak érdekében, hogy minden állampolgár nyugalomban élhessen.

Az öt éjszakán át tartó zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben június 27-én egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor. A rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem támasztotta alá, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene.

(MTI)

Nyitókép: STEPHAN AGOSTINI / AFP