Ennyit keresnek a tanárok Európa-szerte

Szinte minden országban alapvetőnek számít, hogy a tanárok túlterheltek és alul vannak fizetve, de a pedagógusok jövedelmében már Európa-szerte is nagy különbségek vannak – állapította meg az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az Európai Bizottság legutóbbi Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2020/2021 riportjából kiderül, hogy az éves bruttó átlagfizetést tekintve Luxemburgban, Svájcban, Németországban, Dániában és Izlandon keresnek a legjobban a kezdő tanárok. A legkevesebb jövedelmük pedig Bulgáriában, Észak-Macedóniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Albániában van a pedagógusoknak.

Közép-Kelet-Európa és a V4-es országok a középmezőnyben helyezkednek el.

Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiaban és Romániaban 9 ezer euró (nagyjából 3,4 millió forint) alatt marad a tanárok éves fizetése

– derül ki egy felmérésből.

Ugyanakkor azt is érdemes megvizsgálni, hogy a tanári fizetések hogyan viszonyulnak az adott ország minimálbéréhez.

Németországban ez a mutató 2,8-szeres, Luxemburgban 2,6-szeres. Lengyelországban csupán 1,1-szerese a tanárok fizetése a minimálbérnek, de Románia és Magyarország esetében ez a különbség 1,5-szeres. Szlovákia mutatója 1,2, míg Csehország esetében kétszeres a különbség – írja az Infostart.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi