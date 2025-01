„Sok mindent elárul Orbán Viktor világpolitikai fontosságáról, hogy nem lesz jelen Trump beiktatásán. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincs jó személyes viszonya a következő amerikai elnökkel, nem jelenti azt, hogy a következő amerikai kormányzat nem tekint rá szövetségesként. Vagy gyarmatként.

Csak annyit jelent, hogy a szolgákat nem engedik leülni az ünnepi asztalhoz.

Azért megmutatják, hogy hol a helye. Mert bármennyire is pedálozik, bármennyire is kiszolgál minden létező nagyhatalmi érdeket és gazemberséget, nem tudja többre vinni, mint az elődei. Továbbra is csak egy utolsó csatlós.

Update: Sokan észrevételeztétek, hogy egyrészt nem szokás állami vezetőket hívni elnöki beiktatásra (ezúttal ez biztosan nincs így), másrészt külföldi sajtóhírek szerint Orbán kapott meghívót. Azt már tudjuk, hogy Milei, Bolsonaro és Meloni elvileg jelen lesz, elfogadták Trump meghívását. Azt is tudjuk Havasi Bertalantól, hogy Orbán Viktor meg nem lesz jelen.

Az meg az én korlátoltságom és csököttségem, de nincs ahhoz fantáziám, hogy Orbán, aki elzarándokolt Bolsonaro és Milei beiktatására, kihagyná Trump buliját. Úgy, hogy minden zsetonját Trumpra tolta, úgy, hogy az egész politikai kommunikációja arra épül, hogy ő egy nemzetközileg fontos tényező.”

