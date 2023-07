Búcsúzik a simulékony veterán: Mark Rutte távozik Hollandia éléről

Távozik a miniszterelnöki posztjáról Mark Rutte. A holland kormányfő Orbán Viktor magyarországi kormányalakítása után nem sokkal, 2010 októberében került országa élére, és több választáson, kormányalakításon és kormányválságon keresztül vezette mostanáig Hollandiát – ő lett időközben a valaha volt leghosszabb ideig kormányzó holland vezető.

Rutte 1967-ben született Hágában református családban, atyja kései gyermekeként: Izaäk Rutte még 1909-ben született, és kereskedőként dolgozott az egykori holland kelet-indiai gyarmaton, a mai Indonéziában is. Mark Rutte eleinte zongorista akart lenni, de aztán történelmet hallgatott Leidenben. Fiatalemberként lépett be a politikába, a Szabadság és Demokrácia jobboldali-liberális párt (VVD) ifjúsági tagozatának vezetője is volt.

Rutte egyébként nőtlen maradt, gyermeke nincs,

egyike volt a nemrég még meglehetősen nagy számú, gyermektelen európai vezetőknek.

Mark Rutte aztán az üzleti életben helyezkedett el, az Unilever menedzsere lett. 2002-ben a politikára váltott, a Balkenende-kormányban volt a szociális ügyek minisztériumának államtitkára.

2006-ban lett a VVD párt vezetője, 2010-ben pedig első helyre vezette pártját a parlamenti választáson. Ezt követően tudta első kormányát megalakítani, amit további három követett mostanáig. Negyedik kormányát már igen nehezen tudta összehozni a 2021-es választás után, de végül ismét összeállt a jobboldali liberális VVD, a kereszténydemokrata CDA és a CU, valamint a balliberális D66 négyesfogata. Ugyan Hollandiában hagyomány a sokpárti, táborokon átívelő koalíció, az utolsó Rutte-kormány már csak döcögve tudott működni, egyre több volt a kormányon belüli vita, miközben Hollandiában egyre nagyobbra nőtt a Ruttéval szembeni elégedetlenség.

A belpolitikai témákon túl Mark Rutte hosszú kormányzása során

konzekvensen képviselte az európai uniós liberális fősodor nézeteit számos kérdésben.

Az európai befizető államok egyik vezetőjeként vagy más fiskális kérdésekben ugyanakkor szigorúbb, takarékosabb nézeteket vallott.

Pénteken, július 7-én érkezett aztán a hír: a holland kormánykoalíció összeomlott, miután

nem sikerült megegyezniük a Hollandiába érkező menedékkérők számának kezeléséről.

Mark Rutte kabinetjének kulcsemberei több napos tárgyalást követően sem tudtak kompromisszumra jutni. Különösen a menekülteket szolgáló befogadóközpontok zsúfoltsága miatt voltak nézeteltérések kormányon belül, de a pártok nem tudtak dűlőre jutni a kérdésben.

Negyedik kormánya bukása után Mark Rutte hétfőn bejelentette: nem indul újra a kormányfői posztért, a novemberi választások után pedig visszavonul a közélettől. „Tegnap reggel meghoztam a döntést, hogy nem állok ismét rendelkezésre a VVD vezetőjeként. Amint a választások után megalakul az új kabinet, távozom a politikából” – jelentette be.

Rutte távozása után az EU-ban csak Orbán Viktor van régebb óta megszakítás nélkül hatalmon. Orbán jelenleg Európa legrégebb óta kormányzó miniszterelnöke, egyben pedig a magyar politikatörténet leghosszabb ideje szolgáló kormányfője, korábban beelőzve Tisza Kálmán rekordját.

Nyitóképen: Mark Rutte egy hollandiai szarvarmarhafarmon 2022-ben (Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)