Gyermekünk születésekor óriási aggodalom törhet ránk, a problémákra képesek vagyunk először Facebook-csoportokban keresni a megoldást, vagy pedig saját magunkat ostorozzuk, vajon jól döntünk-e egy adott szituá­cióban. A gyakori hasfájás, nem alvás, megfázás mellett a cöliákia is ilyen jelenség; utóbbi érzékenység – mint orvosilag is kimutatott – könnyen kialakulhat a szülőktől való öröklés útján, és főleg a hozzátáplálás kezdete után jelentkezik. Ilyenkor az ember képes valamennyi tanácsot meghallgatni és sokféle megoldással próbálkozni. Ráadásul gyermekünk allergiája hatalmas üzleti lehetőség a gyártók, a boltok, a dietetikusok és a szakemberek számára, ezért többszörös áron kapjuk a szolgáltatásokat és termékeket – kihasználva a szülők félelmét, tapasztalatlanságát és hozzá nem értését. Kétgyermekes apaként azt tudom mondani, hogy bár én is sokszor beleestem a csapdába, semmi ok a pánikra! Közeli ismerősök példáján keresztül szeretnék erőt adni a hasonló szituációba kerülő családoknak: adjanak maguknak időt, nem kell egyből mindenféle mesterséges szerekhez, kiegészítőkhöz nyúlni.

„Két gyönyörű olasz–magyar kislány anyukája vagyok. A nagyobbik, négy és fél éves Olaszország­ban, a kisebbik, tizenegy hónapos gyermekem Magyarországon született. Mindketten születésüktől fogva a hozzátáplálásig (meg utána is párhuzamosan) anyatejjel voltak táplálva, s mindkettőnek pár naposan tejkiütései lettek. A nagyobbik esetében az olasz gyermekorvos nem reagálta túl a problémát. Nem ijesztett meg, nem mondta, hogy allergiás lenne, csak annyit, hogy figyeljek néhány hétig a tehéntejre (csak arra!). Aztán tanácsa szerint minden mehet az olasz hozzátáplálási rend szerint. Ennek megfelelően a tehéntejszármazékon kívül vígan adtam neki mindent; az első étele háromféle friss zöldségből készített minestronepép volt nyúlhusival, egy kiskanál olívaolajjal és pecorinóval (juhsajttal) meghintve. A pöttyei egy-két hét alatt szépen eltűntek. Jelentkezett pici reflux, ekcéma, de ezekre lazán legyintett az orvosunk, így én is. Az első naptól kezdve boldogan kóstol mindent. Nem tudom, hogy az olasz kezdésnek köszönhető, vagy alapból így van kódolva, de nem szerepel a kedvencei között az édesség. Annál inkább a natúr, grillezett húsok, zöldségek, gyümölcsök, meg persze a tészta minden mennyiségben. A nagylányom makk­egészséges és tünetmentes!