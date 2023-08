Forró a nyár Izraelben

„Az Örökkévaló zseniális: rávette egész Tel-Avivot, hogy gyászoljon tisa beavkor” – ez a humoros bonmot terjed az izraeli közösségi média vallásos felén. A vicc arra utal, hogy a néhány nappal a zsidó böjtnap előtt elfogadott igazságügyi reform miatt országszerte fekete címoldallal jelentek meg a print lapok, a liberális izraeliek profilképe pedig feketébe borult a baloldali mozgalmak hirdetései hatására. „Sötét nap ez az izraeli demokrácia számára” – posztolta egy liberális izraeli kutató, s a narratíva emlékeztetheti a magyar olvasót is a hazai balliberális tábor üzeneteire: akárhányszor sikert ér el a jobboldal, „megszűnik a demokrácia”, akár évente többször is. Azonban ahogyan a hazai üzenetek is nagyrészt Budapestre és a „nemzetközi közösségre” korlátozódnak, az izraeli kormányellenes tüntetések is főleg a liberális nagyvárosokra, így Tel-Avivra jellemzők. Izraelben is létezik az az urbánus liberális elit, amelynek hangja sokszorosa valódi támogatottságának, s amelyet hallgatva szinte elfelejti az ember: valahogy mégiscsak többséget kaptak a legutóbbi választáson a nemzeti-vallásos pártok.

Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter a tüntetésekre és a megvásárolt címlapokra azt válaszolta: „Véleményünket nem fogják befolyásolni azok a több száz millió [sékelt költő] külföldi szervezetek, amelyek a tüntetéseket finanszírozzák, megvásárolják az újságok összes címlapját ma reggel, és kampányt folytatnak az ország elpusztítására.” Megjegyzendő, hogy egy címlapos hirdetés az izraeli nyomtatott médiában körülbelül 27 millió forintba kerül, ennyit áldozott a tüntetéseket szervező baloldali civil mozgalom többször is.