Nem lesz több „magyar arany”? Tragikus körülmények sújtják a méhészeket

Idén szinte teljesen eltűnt a hazai akácméz – állítják a méhészek. A 2025-ös szezon az elmúlt évtizedek legsúlyosabb terméskiesését hozta: az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, Bross Péter szerint az idei akácmézhozam példátlanul alacsony szinten van.

Bross az Agroinform.hu portálnak nyilatkozva kiemelte:

a tömeges téli méhpusztulás, az áprilisi fagyok és a virágzás alatti hideg, esős időjárás hármas csapása tizedelte meg a hozamokat.

A méhészek idén csak feleannyi, 600–700 ezer méhcsaláddal kezdhették meg a szezont, a korábbi 1,2 millió helyett. A drasztikus csökkenés mögött a varroa atka elleni szerek hatékonyságának csökkenése állhat. A túlélő családok egy részét ráadásul nem is mézhordásra, hanem szaporításra kellett fordítani – ez tovább rontotta az esélyeket.

Az akácosok virágzása már áprilisban súlyos csapást szenvedett: a fagyok következtében az 500 ezer hektárnyi magyar akácerdő több mint fele elfagyott, különösen a középhegységek völgyeiben és a síkvidékeken.

Ezután sem jött megváltás. A virágzás idején uralkodó hideg, csapadékos idő miatt a növények alig termeltek nektárt, a méhek pedig hiába repültek, nem volt mit gyűjteniük. Május végéig az ország méhészeinek fele még semmilyen mézet nem tudott pergetni.

A kevés akácméz, ami egyáltalán termelődött, főként Nyugat-Magyarország megyéiben található: Győr-Moson-Sopronban, Vasban, Zalában és Nyugat-Somogyban. Az ország többi részén, például a Nyírségben vagy Bács-Kiskunban, gyakorlatilag nullára csökkent a termés.

„Aki jó minőségű, magyar akácmézet akar, az most vegye meg, mert később lehet, hogy már nem lesz” – figyelmeztet Bross Péter.

A mézhiány miatt a termelői árak várhatóan emelkednek, ugyanakkor a bolti árak inkább stagnálnak – már csak azért is, mert a magyar akácméz 90 százaléka közvetlenül a termelőktől talál gazdára, nem pedig üzletláncokon keresztül.

A méhészek most a napraforgó virágzásában bíznak, ami körülbelül két hét múlva kezdődik. Bross Péter szerint ez lehet az ágazat utolsó kapaszkodója: ha ez a szezon is kudarcba fullad, a méhészet még mélyebbre süllyedhet a már így is évek óta halmozódó válságban.

Nyitókép:MTI/Soós Lajos

