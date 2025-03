Megmutatta a legnagyobb hazai pénzintézet, hogyan bankolunk majd a jövőben

Nemhogy nem zárnak be, még tovább szeretné erősíteni fiókhálózatát az OTP Bank Magyarországon. A pénzintézet sajtótájékoztatón mutatta meg új, innovációs fiókját a fővárosban, amiből ugyan egy van, de arculati elemeivel hamarosan mindenhol találkozhatunk. A jövőben ugyanis a legtöbb OTP pontot hasonlóra alakítják át, de az arculattal már most is lehet találkozni néhány nagyvárosban. A megújításra azért volt szükség, mert mint elhangzott: még mindig

évente több millió ember keresi fel a fiókokat, annak ellenére, hogy folyamatosan nő az applikációt használók száma.

Horváth Tímea, az OTP Bank az OTP Bank Lakossági kiszolgálásáért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: a bankon belül felmerült, hogy a modernizáció és a digitalizáció korában van-e még szükség egyáltalán bankfiókokra. Úgy látják, az ügyfelek továbbra is igénylik a fizikai kapcsolódást: ezért szeretnének még erősebb fióki jelenlétet biztosítani. Amellett, hogy a mobilbankot is folyamatosan fejlesztik.

Sokan mobilról intézik pénzügyeiket

„A mobilbanki elérés a teljes lakosság körében 73 százalék, az ügyfelek több mint fele hetente többször is használja az applikációkat. Egyre inkább előtérbe kerül az online bankolás, de évente hétmillió ügyfél-interakciónk is van” – mondta az igazgató, aki úgy látja: átalakul a fiókok szerepe, sokkal inkább edukációs irányvonalat vesznek fel, pénzügyi tanácsadást terveznek biztosítani elsősorban ezekben.

A napi banki ügyletek tehát főleg digitalizált formában zajlanak majd, de lakáshitelt, vagy befektetéseket még mindig személyesen szeretnek megtárgyalni az emberek.

Szintén sokan igénylik a különböző állami támogatásokkal kapcsolatos felvilágosítást is. Összesen 2213 kapcsolati pontja van ma Magyarországon az OTP-nek, ez a fiókok és az ATM-ek összessége. Ebből háromszáz a fiók, a többi pedig bankautomata, utóbbiak több mint negyede, 500 automata már ki- és befizetős is. Ezeken éves szinten mintegy 50 millió tranzakciót bonyolítanak le. Ebből 9 millió készpénzbefizetés: egy hónapban 150 milliárd forintot fizetnek be az ügyfelek ATM-eken keresztül.

ATM-et egyébként sem szüntettethetnek már meg az új kormányzati terveknek megfelelően. Hogy pontosan mennyi kapcsolati pontja lesz a banknak a következő években, nehéz megjósolni. A tízezer fő feletti települések 90 százalékát, az ötezer fő felettieknek pedig 70 százalékát fedik le. Céljuk, hogy megtanítsák az ügyfeleket, hogyan tudják használni az újításokat, amiket folyamatosan vezetnek be a banknál.