Vakcinázás, vádaskodás: áltudományos újságírás a Qubiten

Ön 61 év alatti és beoltották? A magát tudományosnak nevező Qubit portál szerzőnévvel nem vállalt cikke szerint ön miatt fognak meghalni az idősek. Meg a kormány miatt. Bevezetés az áltudományos újságírás mélyére.

Amióta beütött a járvány második hulláma, az ország fele biztosan covid-statisztikákkal kel és fekszik. Millióan próbálnak a meglévő számokból valamiféle következtetésre jutni; a legfontosabb kérdés persze az: meddig tart még ez az egész? Próbáljuk számba venni veszteségeinket is: hányan hunytak el ebben a szörnyű ragályban? S ha már az abszolútértékek megvannak: hogy állunk mindezzel Európához vagy a világhoz képest? Ez ítélet a regnáló kormánnyal szemben is: jól vagy rosszul végzi a dolgát?

A statisztikáknak elég lenne egyetlen tényezőben torzítaniuk ahhoz, hogy ne lehessen pontos következtetésre jutni

– a covid-statisztikáknál pedig a szokottnál is kevesebb egzakt szám van.

Ilyen például a beadott vakcinák, illetve a beoltott személyek összege. Ez a remény száma, azonban kissé csalóka: megvolt a két és fél millió oltás, de ennyi ember csak később védett, hiszen a védettség kialakulásához némi időnek kell eltelnie.

A gyász száma is egzakt: a covid-ban elhunytaké, naponta 200-300 halott, egy-egy kisebb falu lakossága. Ugyanakkor mégsem egészen pontos: a gyorsjelentésekben számos esetben covid-halottakként tüntetik fel azokat is, akik – sarkítva – pozitívan teszteltek, majd elütötte őket az autó. A WHO ajánlásai szerinti haláloki kutatáshoz adott esetben hetek is kellenek, az orvosok viszont most inkább életeket mentenek adminisztrálás helyett, így óhatatlanul magasabb a szám a valósnál. Ezeket a haláloki kutatásokat később folytatják le, adminisztrálják, a KSH összesíti, és következő évben kiadnak egy szükségszerűen kisebb számot, mint a napi jelentések szerinti összeg – amire a módszertan ismerete nélkül, megfelelő intuícióval lehet mutogatni, hogy lám-lám, a KSH kozmetikázza a számokat.

Számok és sajtólogika

Sajnos a statisztikák zöme még ennél is bizonytalanabb: az, hogy hány fertőzöttet találnak, függ attól, hány tesztet végeztek aznap, emez meg függ a lakosság bejelentési hajlandóságától (sokan a karantén elkerülésére nem is jeleznek az orvosuknak – súlyosabb esetben közben a Ligetbe járnak sétálgatni), a tesztelési kapacitásoktól, és még sokmindentől. Maguk a tesztek megbízhatósága sem százszázalékos, nem véletlen, hogy a sajtó egy része szerint „bezzegország” Szlovákiában annak ellenére szabadult el a járvány, hogy rutinszerűen tesztelik végig az egész lakosságot.

S akkor mindehhez jön még a sajtó hagyományos kétosztatú elfogultsága: válságszituációkban az aktuális döntéshozókkal inkább egyetértő média az egzakt eredményekre és a megoldásra fókuszál, az aktuálisan ellenzéki orgánumok viszont sokszor egyedi esetek tendenciaszerűen való feltüntetésével próbálják erősíteni a válságtudatot, ki-ki vérmérséklete szerint. S aztán ezzel találkozik a média szomorú alaplogikája, a kattintásvadászat. Nemrég ellenzéki újságírók kizárólagos részvételével zajlott egy kerekasztal-beszélgetés, ahol lényegében elhangzott az ezzel kapcsolatos kulcsmondat:

„a szám mindig akkor érdekes, amikor felfutás van”.

Önmagában a számolgatással sincs feltétlenül gond: lapunk hasábjain számos cikk jelent meg az átoltottság vagy éppen a halálozások kapcsán, európai kontextusba helyezve a konkrét adatokat, sőt becslések is – ám minden esetben jeleztük, hogy mi egzakt tényszám, mi becslés és mi vélemény.

A számokkal lehet finoman játszani: a 444 például talált egy kutatót a KSH egyik háttérintézményénél, akinek rövid, többlethalálozással kapcsolatos elemzését felhasználhatták arra, hogy a csak ott elvégzett módszertan szerinti számítást behelyezzék egy teljesen más számítási móddal végzett európai statisztikai keretbe, mert így kaphattak riasztóbb számot.

Ennél sokkal kellemetlenebb, amik testvérlapjukon, a Qubiton olvashatók: olykor tudományos ismeretterjesztésnek nevezett becsülgetések, abszolút véleményes megállapításokkal. Éppen egy éves korábbi elhíresült, lélegeztetőgépes riogatós cikkük, de ott még legalább szerepelt a feltételes mód:

„Ha ilyen ütemben terjed a vírus, április 3-ra elfogynak a lélegeztetőgépek Magyarországon”,

sajátos módon kiszámolva, hogy az akkori egyszámjegyű fertőzöttszám-növekedés ellenére két hét múlva kétezernél több ember szorul majd lélegeztetőgépre, és jön az olasz pokol. Összehasonlításképpen: kétezren szerencsére most, a járvány tetőzésekor sincsenek lélegeztetőgépen (a legutolsó adat szerint 1407).

A Qubit mindenesetre jóval később, frissítésként odaírta, hogy ez csak egy modellszámítás volt, tessék továbbhaladni.

Idősektől elvett oltások?

Ennél is meredekebb azonban mai írásuk, melynek címe: 2,5 millió adag vakcinával minden 61 éves és annál idősebb magyart be lehetett volna oltani.

Kiindulópontjuk, hogy a KSH korfa-grafikonja szerint 2,5 millió magyar él, aki 60 év fölötti, ami igaz. A következtetések, amelyeket leszűrnek ebből:

„Mindenki, aki ennél fiatalabb, mégis be van oltva, az – okkal vagy ok nélkül – idősektől vette el az oltást”,

továbbá:

„Magyarország nem kor szerint csökkenő sorre.ndben oltotta be polgárait. Ennek több haláleset lehet a következménye, és így talán a gazdaságot is később lehet újraindítani”

Még izgalmasabb, hogy az infografikai cikkeikhez használt „Steffi Graph” álnéven jegyzik ezeket a súlyos állításokat – magyarán a nevüket nem adták ehhez az egészhez.

A hangnem és a mondanivaló minősítésébe nem érdemes belemenni, azt azonban

érdemes megvizsgálni, mennyire állnák ki a szakmaiság próbáját mindezek a következtetések. A válasz röviden: semennyire.

Ugyanis az oltást a demokratikusan kormányzott világban sehol nem tették, nem is tehették kötelezővé, innentől kezdve borul az Qubit fő állítása.

A kötelezőség elhagyásának helyességéről folynak viták, mindenesetre két dolog biztos: az, hogy egy év alatt, rohamtempóban kifejlesztett vakcinák beadására nem lehet kötelezni embereket, és az, hogy még ez esetben is százezrek estek volna kívül a rendszer látókörén;

Biztosan lett volna, akinél kényszert is kellett volna alkalmazni, teljesíthetetlen elvárás lett volna.

Ha maradunk az önkéntes alapon, azt látjuk, hogy

az idősek jókora tömege nem regisztrált, nem akarta vagy nem tudta kérni az oltást.

Utóbbiakon segíteni, előbbieket meggyőzni kell: ez normatív, de alátámasztható következtetés lett volna, mégsem erre jutott „Stefi Graph”, hanem arra, hogy a fiatalok elveszik az idősek elől a vakcinákat.

Továbbá sehol a világon nem vették előrébb az időseket az egészségügyben dolgozóknál, egyszerűen azért, mert ha az egészségügy – amely mindenhol túlterhelt most – összeomlik, összehasonlíthatatlanul több, amúgy megmenthető ember halna meg. De nem csak a több mint százezer orvos és ápoló nélkül állna meg az élet: a közszolgáltatásokat fenntartók nélkül például nem működnének a közművek, áram nélkül pedig az az 1407 lélegeztetőgép sem működne, amennyinek sajnos üzemelnie kell most.

A második Qubit-állítás így teljesen egyértelműen elrugaszkodott a valóságtól.

Ami még érdekes a kontextus szempontjából, de valahogyan kimaradt a cikkből: az oltást kérő és visszautasító személyek számának alakulása teljesen eltér az egyes praxisokban, és ezért lehet, hogy

egyes körzetekben már harmincasokat oltanak, másutt még a hatvanasok is kivárnak.

Ami szintén tény: az említett korosztályok átoltottságának tekintetében hazánk kimagaslóan jól áll: a nyolcvan felettiek oltásában hazánk kicsivel az átlag felett áll Európában (25 államból 12., zömmel kisebb lakosságú, nyugati álamok előzik), a 70-79 és a 60-69 közötti korosztályban Európa-első, az 50-59 korosztályban Európa-második.

E téren tényleg csak az idős regisztráltak száma szabhat határt a folytatásnak, mert az oltási tempó jelenleg stabilan az EU-átlag duplája, a napokban inkább triplája.

Ez lenne a kontextus, amiről a magát tudományosnak nevezű portál egy sort sem írt. Amiről meg írt, az nem állja meg a helyét.