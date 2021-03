Labradorok diagnosztizálják a COVID-fertőzést Thaiföldön

Csaknem 95 százalékos pontossággal szimatolják ki a koronavírussal való fertőzöttséget az emberi izzadságból a betanított kutyák.

Az állatok bevethetők lehetnek forgalmas közlekedési csomópontokban, ahol másodpercek alatt azonosíthatják a vírus jelenlétét - mondta a projekt vezetője. A hat kutya egy hathónapos képzésen vett részt, melynek során például egy forgókeréken hat edény közül kellett kiválasztaniuk azt, amely fertőzött beteg izzadságmintáját tartalmazta.

„A kutyáknak csak 1-2 másodpercre volt szükségük, hogy azonosítsák a vírust” – mondta a projektet vezető Kaywalee Chatdarong, a thaiföldi Chulalongkorn Egyetem kutatója.

Egy perc alatt képesek 60 mintát átvizsgálni a négylábúak.

Korábban is hírt adtunk már arról, hogy bizonyos kutyák képesek észlelni a Cocid-19-ben szenvedő betegek izzadságában lévő illékony szerves vegyületeket akkor is, ha az illetőnek nincsenek tünetei. A szakértő kiemelte, a kutyák nem közvetlenül az embereket fogják megszimatolni, hanem a tőlük vett mintákat vizsgálják át. A világ több országában, így Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Chilében és Ausztráliában is próbálkoznak kutyák kiképzésével a koronavírus-fertőzöttség felismerésére. Európában elsőként a helsinki repülőtéren kezdtek kutyákat alkalmazni a fertőzöttek kiszűrésére, ebben az ügyben Finnország 20-30 országgal működik együtt. Kísérletképpen használnak kutyákat ilyen célra a dubaji nemzetközi repülőtéren is.

(MTI)

Fotó: MTI/EPA/Dave Hunt