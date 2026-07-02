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referencia képviselő Pottyondy Edina vélemény

Ha nagyon rosszindulatú lennék, és a Novák–Dúró Kft. munkavégzését tekinteném referenciának

2026. július 02. 08:02

Akkor akár azt is mondhatnám, hogy az a négy év, amely alatt nem csinál semmit az utolsó ciklusát töltő törvényhozó, kifejezetten hasznos és produktív időszak.

2026. július 02. 08:02
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Pottyondy Edina
Pottyondy Edina
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„Fontos kérdés merült fel a legutóbbi videóm kommentmezejében.

»Ha a képviselő tudja, hogy nem választhatják újra, akkor mi motiválja az érdemi munkavégzésre

Csak találgatok, de ilyesmik merültek fel bennem:

A havi hárommilliós fizetés. A költségtérítések, a benzinkártya. De motiváló lehet az ingyenes albérlet, a szolgálati laptop, a céges telefon, a titkárnő és a mentelmi jog. Vagy lelkesítheti a hazaszeretet. Esetleg a felelősségérzet. És miért zárnánk ki, hogy a képviselő komolyan veszi az esküjét, amelyben azt vállalta, hogy a „tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja”?

De ha az eddig felsoroltak sem jelentenek elég motivációt szegény honatyának vagy honanyának, akkor még mindig ott van a sajtó és a közvélemény nyomása.

És ha más nem, az is inspiráló lehet, hogy amikor tizenkét év parlamenti munka után elmegy egy állásinterjúra, ahol megkérdezik tőle, mit csinált az elmúlt négy évben, akkor legyen mit mondania azon túl, hogy »Kizsebeltem az adófizetőket.«

Egyébként, ha nagyon rosszindulatú lennék, és a Novák–Dúró Kft. munkavégzését tekinteném referenciának, akkor akár azt is mondhatnám, hogy az a négy év, amely alatt nem csinál semmit az utolsó ciklusát töltő törvényhozó, kifejezetten hasznos és produktív időszak.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

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TMATMA
2026. július 02. 09:03
Ez a hölgy maga a szégyen, a tragédia. A referencia a jól megfizetett gonoszságra. Nem csoda, hogy Tiszás.
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indaniso
2026. július 02. 09:03
Ismételten fölböffent a moslék. A fostost kérdezd meg a kurva anyádat, hogy mire vette föl az eu-ban a lóvét? Az a szemét hány uniós állampolgárt zsebelt ki? Rohadj meg te piszok!
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wadcutter
2026. július 02. 09:01
Ede, inkább a gyerekednek magyarázd meg, milyen összefüggés van a drog meg az állapota között.
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0
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lemez
2026. július 02. 09:00
Nekef pofád sincs s véleményedre utóljára a széder esten volt kiváncsi a kancsal barátod.Azzal keresel százmilliokat hogy össze-vissza hazudozol te nem vagy csak egy fizetett senki.Nönek meg jóindulatból sem lehet nevezni.Irány a kormányt birálni van mit.
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