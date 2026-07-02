A havi hárommilliós fizetés. A költségtérítések, a benzinkártya. De motiváló lehet az ingyenes albérlet, a szolgálati laptop, a céges telefon, a titkárnő és a mentelmi jog. Vagy lelkesítheti a hazaszeretet. Esetleg a felelősségérzet. És miért zárnánk ki, hogy a képviselő komolyan veszi az esküjét, amelyben azt vállalta, hogy a „tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja”?

De ha az eddig felsoroltak sem jelentenek elég motivációt szegény honatyának vagy honanyának, akkor még mindig ott van a sajtó és a közvélemény nyomása.

És ha más nem, az is inspiráló lehet, hogy amikor tizenkét év parlamenti munka után elmegy egy állásinterjúra, ahol megkérdezik tőle, mit csinált az elmúlt négy évben, akkor legyen mit mondania azon túl, hogy »Kizsebeltem az adófizetőket.«