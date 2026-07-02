A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Akkor akár azt is mondhatnám, hogy az a négy év, amely alatt nem csinál semmit az utolsó ciklusát töltő törvényhozó, kifejezetten hasznos és produktív időszak.
„Fontos kérdés merült fel a legutóbbi videóm kommentmezejében.
»Ha a képviselő tudja, hogy nem választhatják újra, akkor mi motiválja az érdemi munkavégzésre?«
Csak találgatok, de ilyesmik merültek fel bennem:
A havi hárommilliós fizetés. A költségtérítések, a benzinkártya. De motiváló lehet az ingyenes albérlet, a szolgálati laptop, a céges telefon, a titkárnő és a mentelmi jog. Vagy lelkesítheti a hazaszeretet. Esetleg a felelősségérzet. És miért zárnánk ki, hogy a képviselő komolyan veszi az esküjét, amelyben azt vállalta, hogy a „tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja”?
De ha az eddig felsoroltak sem jelentenek elég motivációt szegény honatyának vagy honanyának, akkor még mindig ott van a sajtó és a közvélemény nyomása.
És ha más nem, az is inspiráló lehet, hogy amikor tizenkét év parlamenti munka után elmegy egy állásinterjúra, ahol megkérdezik tőle, mit csinált az elmúlt négy évben, akkor legyen mit mondania azon túl, hogy »Kizsebeltem az adófizetőket.«
Egyébként, ha nagyon rosszindulatú lennék, és a Novák–Dúró Kft. munkavégzését tekinteném referenciának, akkor akár azt is mondhatnám, hogy az a négy év, amely alatt nem csinál semmit az utolsó ciklusát töltő törvényhozó, kifejezetten hasznos és produktív időszak.”
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