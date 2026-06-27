Vitézy Dávid bejelentést tett a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban

Vitézy Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél belegyezésére is szükség van, mivel a projekt két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.

"Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon" - írta a Gong Taóval tartott találkozója kapcsán a tárcavezető.