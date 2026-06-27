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kínai népköztársaság vitézy dávid belgrád

Vitézy Dávid bejelentést tett a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban

2026. június 27. 11:15

A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását - írta közösségi oldalán szombaton Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azzal kapcsolatban, hogy előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.

2026. június 27. 11:15
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Vitézy Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél belegyezésére is szükség van, mivel a projekt két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.

"Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon" - írta a Gong Taóval tartott találkozója kapcsán a tárcavezető.

A Budapest–Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az Országgyűlés - az Orbán Viktor vezette akkori kormány kezdeményezésére - egy 2020-ban elfogadott törvényben 10 évre titkosította.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

Összesen 56 komment

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kapcsolatosan
2026. június 27. 13:26
A tisza bullshit-kormány eddig csak károkat okozott Magyarországnak.
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pollip
2026. június 27. 13:25
Azt követelem, hogy MP mondjon le a mentelmi jogáról és bizonyítsa be, hogy nem követett el bennfentes kereskedést! Ez számára most még üzleti titoknak számít!
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0
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europész
2026. június 27. 12:57
Akár titkos akár nem akkor sem érdekel miben állapodtak meg és mennyibe kerül.Valós beruházás valós árak azt pedig mindenki tudja sokba kerül.
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illibero-2
2026. június 27. 12:54
És akkor mi van?
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