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Magyar Péter interjú gyermek

Ügyészek vizsgálják Magyar Péterék tavalyi interjúját egy intézetből szökött árva kisfiúval

2026. június 25. 18:36

A 11 éves Dominikkal Magyar Péter és a Tisza parlamenti képviselőjévé választott Bódis Kriszta készített interjút tavaly decemberben. A fiú gyámja tett feljelentést.

2026. június 25. 18:36
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Emlékezetes, a 11 éves, azaz kiskorú, árva Dominikkal Magyar Péter és a Tisza azóta parlamenti képviselőjévé választott Bódis Kriszta készítettek interjút tavaly decemberben, a beszélgetést a miniszterelnök YouTube-csatornáján tették közre. Már akkor számos kérdőjel merült fel, hogy Magyarék miként léptek kapcsolatba a kiskorú gyermekkel, aki a szolnoki gyermekotthonból tisztázatlan körülmények között került fel Budapestre. 

Lépett a gyám

A Magyar Nemzet birtokába jutott most az a kérelem, amelyet a fiú gyámja nyújtott be a Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnak (OGYSZB), hogy vizsgálják felül Dominik állapotát, életkörülményeit, s szükség esetéről döntsenek új gondozási hely kijelöléséről a jelenleg a fóti gyermekotthonban nevelt fiúnak.

A hivatalos feljegyzésben a fiú gyámja leírja: tavaly december 5-én este jutott a tudomására, hogy egy 11 év körüli gyermek az egyik szolnoki lakásotthonból szerepelni fog egy interjúban. 

A gyám másnap feljelentést tett személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt az Országos Rendőr-főkapitányságon, mivel a videót a tudomása, hozzájárulása és beleegyezése nélkül készítették el és tették közzé. Az ügy később a Központi Nyomozó Főügyészségre került, jelenleg is főügyészségi szakaszban van.

A dokumentum egy bizonyos Vanesszát és Olivért is említ. Ők voltak azok, akik összefutottak Dominikkal a gyermek pesti csavargása során és vitték el őt Magyar Péterhez. Tavaly decemberben e két személy írásban kérelmezte a gyermekkel való kapcsolattartást. „A megbeszélésen végül abban állapodtunk meg, hogy támogatjuk B. Olivér kérelmét a kapcsolattartásokat illetően, természetesen nagyon komoly fokozatosság betartásával” – számolt be róla a fiú gyámja.

Pócs kérdései

A történtekkel a napokban Pócs János fideszes képviselő is foglakozott.

„Miért pont a Tiszához köthető személyek találták meg? És miért nem adták át azonnal a gyermeket a gyámjának vagy a rendőrségnek? Ugyanis a törvény szerint ezt kellett volna tenniük. Az is fontos kérdés, hogy a kiskorú milyen körülmények között tartózkodott a szállodában, ki fürdette, kivel aludt?” – sorolta kérdéseit a politikus. Az országgyűlési képviselő figyelemreméltó körülménynek nevezte, hogy az úgynevezett Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándorral is Szolnokon vették fel a kapcsolatot különböző politikai körök.

Nyitókép: Magyar Nemzet/képernyőkép

 

Összesen 37 komment

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minarik
2026. június 25. 21:25
magyar-1977 2026. június 25. 19:22 Korábban bezárt a Pesti Srácok szerkesztősége, az Origónál és a Magyar Nemzetnél tömeges elbocsátások történtek, több nyomtatott lap megszűnik, Hahaha, enélkül végevan meg jajmeghalunk:DDDDD Te mit használsz, ostoba...
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1
0
minarik
2026. június 25. 21:22
magyar-1977 2026. június 25. 19:22 Radnai Márk﻿ Rajtuk marad, hogy molesztálták az árvát. Mindenki tudja, a tanúkat megfélemlítették.
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2
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corluc
2026. június 25. 20:52
Csipkejózsika és pszichopeti: íme a magyar elit
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9
0
bbcord
2026. június 25. 20:49
Gyurcsány is talált véletlenül egy elkóborolt gyereket. A gyerek ceglédi volt, véletlenül valami szoci család gyereke, aki hogy hogy nem, pont a Gyurcsány villa közelébe keveredett. Ceglédről. Nem sok újat tudnak kitalálni, az biztos.
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3
0
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