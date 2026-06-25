Ügyészek vizsgálják Magyar Péterék tavalyi interjúját egy intézetből szökött árva kisfiúval

Emlékezetes, a 11 éves, azaz kiskorú, árva Dominikkal Magyar Péter és a Tisza azóta parlamenti képviselőjévé választott Bódis Kriszta készítettek interjút tavaly decemberben, a beszélgetést a miniszterelnök YouTube-csatornáján tették közre. Már akkor számos kérdőjel merült fel, hogy Magyarék miként léptek kapcsolatba a kiskorú gyermekkel, aki a szolnoki gyermekotthonból tisztázatlan körülmények között került fel Budapestre.

Lépett a gyám

A Magyar Nemzet birtokába jutott most az a kérelem, amelyet a fiú gyámja nyújtott be a Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnak (OGYSZB), hogy vizsgálják felül Dominik állapotát, életkörülményeit, s szükség esetéről döntsenek új gondozási hely kijelöléséről a jelenleg a fóti gyermekotthonban nevelt fiúnak.