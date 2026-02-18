Ukrajna zsarolja Magyarországot – felszólítást kapott a magyar kormány

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Nem engedik újraindítani a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.
Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.
A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.
Az előterjesztés szerint az Országgyűlés üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban.
Egyben az Országgyűlés felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.
Mint ismert, Ukrajna azzal zsarolja Magyarországot, hogy nem engedik a kőolajszállítást újraindítani a Barátság kőolajvezetéken. Brüsszel nyíltan kiállt Kijev mellett, azt akarják, hogy hazánk ne használjon olcsó orosz kőolajat.
Ha ez bekövetkezne, a benzinköltségek az egekbe emelkednének.
Orbán Viktor nemrég közösségi oldalán azt írta: „Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”
