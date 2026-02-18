Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter kocsis máté brüsszel európai unió

Ukrajna zsarolja Magyarországot – felszólítást kapott a magyar kormány

2026. február 18. 12:52

Nem engedik újraindítani a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

2026. február 18. 12:52
null

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Az előterjesztés szerint az Országgyűlés üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban.

Egyben az Országgyűlés felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.

Mint ismert, Ukrajna azzal zsarolja Magyarországot, hogy nem engedik a kőolajszállítást újraindítani a Barátság kőolajvezetéken. Brüsszel nyíltan kiállt Kijev mellett, azt akarják, hogy hazánk ne használjon olcsó orosz kőolajat. 

Ha ez bekövetkezne, a benzinköltségek az egekbe emelkednének.

Orbán Viktor nemrég közösségi oldalán azt írta: „Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”

Fotó: Nemzeti Petíció/grafika

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2026. február 18. 14:36
Kérjük az online verziót mielőbb! A postásokban nem bízom, tudom, hogy mind tiszás
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
2026. február 18. 14:23
Mikor lehet online kitölteni a nemzeti petíciót?
Válasz erre
2
0
petronius50
2026. február 18. 14:10
A legfelháborítóbb az ügyben nem a gátlástalan Zöld Takony zsarolási szándéka. Ami sokkal jobban fáj, a velünk elvileg egy klubban levő tagországok önzősége, érzéketlensége, kapzsisága (horvátok) és az EU vezetés teljes árulása és becstelensége. Mindez rámutat arra, hogy valójában milyen "értékközösséghez" tartozunk mi itt az EU-n belül. Itt teljeskörű véd- és dacszövetségnek kellene lenni a belső tagországok között. Ami itt történik, az tulajdonképpen azt is jelzi, hogy: 1. semmilyen politikai vagy gazdasági előnyünk, védelmünk nincs egy harmadik, kívülálló országhoz képest, 2. ha baj van a "klubhoz" tartozó tagországok saját önző, kapzsi érdekeiket nézik és magasról leszarják a bajban levők küszködését.
Válasz erre
5
0
jum-ping
•••
2026. február 18. 14:06 Szerkesztve
jum-ping 2026. február 18. 13:41 • Szerkesztve Orbán Viktor regnátor receptje 30% hazai szavazat 17% USA cirkusz 32% Ukrán basztatás 10% Tisza inverz politizálás 11% Nyugdíj alamzsna Ha Orbán győz az Zelenszkijék miatt lesz.... jum-ping 2026. február 18. 12:56 Az a legszebb, hogy az országunkra szórt fenyegetéseik bummerángként basszák pofán őket... Lássuk hogyan.: Fenyegetik az országot Nem tetszik nekünk Ezért Orbánra szavazunk Aki meg blokkolja őket.... Remélem más kárán tanul a faszméregető Karasz még akkor is ha azt hiszi hogy az övé nagyobb mint egy arasz. (egy betűvel)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!